Ginseng Serum Ne İşe Yarar? Ginseng Serum Ne Zaman Kullanılır, Ne İle Birlikte Kullanılmaz?

Asya'da yaşlanma karşıtı olarak uzun yıllardır kullanılan bitki kökü olan ginseng, Kore cilt bakımında ise 1500'lü yıllara kadar uzanan bir geçmişi vardır. Bu bitki kök olarak kullanılıp yenebildiği gibi serum ya da kapsül olarak cilt için de kullanılan doğal bir bitkisel ilaçtır. Özellikle Kore cilt bakım ürünlerinde başlarda yer alıp son zamanlarda dünya çapında da belli bir noktaya gelmiştir. Fakat ilk defa cilt bakımında serum kullanacaklar için ginseng serum ne işe yarar ve ginseng serum ne zaman kullanılır, ne ile kullanılmaz bilinmesi gerekenler arasındadır.

Ginseng Serum Ne İşe Yarar?

Ginseng, esasen bir bitki olup Latince adı panax, anlamı ise tam iyileşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bitkinin kökleri insan vücuduna benzetildiği için adam otu olarak da bilinmektedir. Çin tıbbında ölümsüzlüğün kökü olarak bahsedilen ginseng, bunu sağlık üzerindeki muhteşem etkilerine borçludur. Uzun yıllardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılmasının yanı sıra metabolizma için etkili olduğu kadar cilt sağlığında da mucizevi etkilere sahiptir. Bu etkiler ise şu şekildedir:

Canlı Bir Cilt

İçerisinde bulunan aktif bileşikler ile kan dolaşımının artmasına katkıda bulunurken cilt hücrelerine de daha fazla oksijen aktarılmasını sağlamaktadır. Bu sayede kullananların dinlenmiş ve canlı bir cildi olurken cilde sağlıklı bir ışık katmaktadır.

Hücre Yenilenmesi

Antioksidan özelliği sayesinde hücre yenilenmesinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlarken cildi toksinlerden arındırmaktadır.

Cilt Bariyeri

Bünyesinde bulundurduğu anti enflamatuar özelliği ile de çevresel faktörlere karşı cilt bariyerini güçlendirerek cilde koruma sağlamaktadır.

Yağ Dengesi

Kusursuz bir görünüm için cilde yağ ve nem dengesi sağlamaktadır.

Cilt Tonu

Çevresel ya da fiziki faktörlerin etkisiyle oluşan cilt tonundaki dengesizliklerin giderilmesine ve böylelikle cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olmaktadır.

Kolejen Üretimi

Kırışıklık görünümünün azalmasına destek olurken ciltteki kolajen üretimini de destekleyerek böylelikle cildin daha genç görünmesini sağlamaktadır.

Göz Etrafındaki Halkalar

Uykusuzluk ve yorgunluk gibi sebeplerle oluşan göz çevresindeki halkaların hafifletmede etki sağlamaktadır.

Cilt Deformasyonları

Siyah nokta, akne, yara ya da egzama gibi ciltte oluşan deformasyonların iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

Saç Sağlığı

Saçların daha sağlıklı ve güçlü uzamasına yardımcı olmak için saç derisini uyarmaktadır.

Ginseng Serum Ne Zaman Kullanılır?

Ginseng, iyileştirici özelliği sayesinde özellikle Asya tıbbında çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Cilt sağlığını koruyarak dokusunu, rengini ve yaşlanma belirtilerini iyileştirmektedir. B grubu vitaminleri (B1, B2, B12) ve çeşitli mineralleri yani cilt için yararlı olan aktif içerikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ginseng serumun, cildi aydınlatma, nemlendirme ve onarma gibi birçok yararlı etkisi olsa da bu ancak düzenli ve doğru zamanlı kullanım da mümkün olmaktadır. Eğer serumun tam anlamıyla işe yaramasını istiyorsanız temiz ve nemli olan cilde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez uygulanmalıdır.

Ginseng Serum Ne İle Kullanılmaz?

Ginseng serumun son zamanlarda popülaritesi gittikçe artmaya devam etmektedir. Bu serum sivilce görünümü, kırışıklıklar, lekeler, ince çizgiler ve pürüzler konusunda oldukça etkili olsa da kullanırken dikkatli olmakta fayda vardır. Çünkü cilt bakım ürünlerindeki içeriklerin birbiriyle etkileşimi ile neden olabileceği durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Yanlış içeriklerin birlikte kullanılması, aktif olan içeriğin inaktif hale gelmesine yani etkisinin yitirilmesine sebep olabilmektedir.

Kullanılan her bir ürün için içeriğinin kontrol edilmesi ve birlikte kullanılacak olan ürünlerin olumsuz bir etki yaratıp yaratmayacağına bakılmasına gerekmektedir. Ginseng serum içinde aynı durum geçerlidir. Aslında bu serum diğer cilt bakım ürünleri ile uyumlu olsa da güçlü bir antioksidan içeriğine sahip olduğu için C vitamini gibi başka güçlü aksi antioksidanlar ile aynı rutinde kullanılmaması daha erken sonuç alma adına daha iyi olacaktır.