Giysilerdeki tükenmez kalem lekesini anında çıkaran yöntem! 4 adımda izden eser kalmayacak...

Konu sevdiğiniz bir giysi olduğunda veya favori bir parçanızsa, kalıcı kalem lekelerini çıkarmaya çalışmak için çaba göstermeye değer. Lekeleri çıkarma işlemi yalnızca birkaç ürün, ancak çokça sabır gerektirecektir.
GEREKLİ MALZEMELER
TÜKENMEZ KALEM LEKELERİNİ ÇIKARAN YÖNTEM
ÖNCELİKLE HAZIRLIK YAPIN
Su geçirmez bir tezgah veya yüzey üzerine kalın bir kağıt havlu tabakası serin. Ardından, giysiyi kağıt havluların üzerine yerleştirin. Giysinin gözükmeyen bir alanındaki bir dikişine biraz alkol sürmek için pamuklu çubuk kullanın. Alkolün kurumasını bekleyin ve herhangi bir renk değişikliği olup olmadığını kontrol edin.
Kumaşın boyası akmadıysa, devam edebilirsiniz. Kumaşın rengi değiştiyse veya boya akması varsa, mürekkebi evde çıkarmaya çalışmayın. Bunun yerine bir kuru temizlemeciye danışın bu noktada profesyonel yardım almak gerekecektir.
LEKEYİ ÇIKARMA İŞLEMİNE BAŞLAYIN
Giysinin lekeli alanını bir kağıt havlu tabakasına yerleştirin. Havlular, kumaştan akan mürekkebi emerek kaybolmasını sağlayacaktır.
Bir kulak pamuğunu izopropil alkolle ıslatın, ardından lekeyi daha fazla yaymamaya özen göstererek için hafifçe silin. Mürekkebin yayılmasını önlemek için lekenin dışından içeriye doğru çalışın. Veya mürekkebin bir ucundan diğerine doğru silin.
Ardından, çubuğa mürekkebin geçtiğini göreceksiniz. Kulak pamuğu mürekkebe bulandığında, giysinin tekrar lekelenmesini önlemek için alkole batırılmış yeni bir kulak çubuğuna geçin. Tüm mürekkep bitene kadar nazikçe lekeleyi silmeye devam edin.
OKSİJENLİ ÇAMAŞIR SUYU KULLANIN
Kıyafetin üzerinde iz kalırsa, bir lavaboda veya büyük bir kovada oksijenli çamaşır suyu ve ılık su çözeltisi oluşturun. Her bir litre suya doğru miktarda çamaşır suyu eklemek için ürünün etiketindeki talimatları izleyin.
Giysiyi bu karışıma daldırın ve en az dört saat bekletin ancak, gece boyunca kalması daha etkili olacaktır. Lekeli alanı kontrol edin. Tükenmez kalem izinden herhangi bir leke hala duruyorsa, yeni bir solüsyon hazırlayın ve işlemini tekrarlayın.