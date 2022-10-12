Giysilerdeki tükenmez kalem lekesini anında çıkaran yöntem! 4 adımda izden eser kalmayacak...

Konu sevdiğiniz bir giysi olduğunda veya favori bir parçanızsa, kalıcı kalem lekelerini çıkarmaya çalışmak için çaba göstermeye değer. Lekeleri çıkarma işlemi yalnızca birkaç ürün, ancak çokça sabır gerektirecektir.

TÜKENMEZ KALEM LEKELERİNİ ÇIKARAN YÖNTEM

ÖNCELİKLE HAZIRLIK YAPIN

Su geçirmez bir tezgah veya yüzey üzerine kalın bir kağıt havlu tabakası serin. Ardından, giysiyi kağıt havluların üzerine yerleştirin. Giysinin gözükmeyen bir alanındaki bir dikişine biraz alkol sürmek için pamuklu çubuk kullanın. Alkolün kurumasını bekleyin ve herhangi bir renk değişikliği olup olmadığını kontrol edin.

Kumaşın boyası akmadıysa, devam edebilirsiniz. Kumaşın rengi değiştiyse veya boya akması varsa, mürekkebi evde çıkarmaya çalışmayın. Bunun yerine bir kuru temizlemeciye danışın bu noktada profesyonel yardım almak gerekecektir.