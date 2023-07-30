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Giysilerinizdeki yıkama sembollerini biliyor musunuz? Birçok kişi bunun ne anlama geldiğinin farkında değil…

Çamaşır yıkamak çoğu ev işinden daha kolay olabilir. Makineye koyduğunuz çamaşırları bir tuşla çalıştırmak, onları asmak ve ütülemekten daha kolay görünüyor olabilir. Ancak çamaşırları yıkarken yapılan hatalar en sevdiğiniz giysinizin zarar görmesine neden olabilir. Kıyafetlerin üzerindeki yıkama etiketleri ise size bu konuda yol gösterici olabilir.

Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:26
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Giysilerinizdeki yıkama sembollerini biliyor musunuz? Birçok kişi bunun ne anlama geldiğinin farkında değil…

Son zamanlarda yapılan bir anket, yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlasının giysilerindeki yıkama sembollerini tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğini gösterdi.

2.000 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, yüzde 32'sinin anlaşılamayacak kadar çok sembol olduğuna inandığını, yüzde 22'sinin ise farklı öğeler arasındaki değişen talimatlardan dolayı kafasının karıştığını gösterdi. Sonuç olarak, yüzde 20'si çamaşır makinelerini doldurmadan önce sembolleri okumaktan tamamen vazgeçtiğini itiraf etti.

Katılımcılar arasında en tanımlanamayan ayarlar arasında sentetikler (yüzde 76), soğuk yıkama (yüzde 49) ve hassas yıkama (yüzde 48) gibi döngülerle çamaşır makinesi sembollerine kadar uzun bir liste bulunmaktaydı.

Ne yazık ki, yıkama talimatlarına uygun şekilde uyulmaması, katılımcıların yüzde 34'ünün giysilerinin zarar görmesine neden oldu ve bundan etkilenen en yaygın kumaşın yün olduğu ortaya çıktı.

"Çalışma aynı zamanda yetişkinlerin yüzde 38'inin kıyafetlerinin küçüldüğünü, yüzde 36'sının ise çamaşırları yanlışlıkla karıştırarak boyanmasına yol açtığı ortaya çıkardı. Kadife, ipek ve fitilli kadife, araştırmaya katılanların yıkamaktan en az emin oldukları kumaşlar olarak tanımlanırken, pamuk, kot ve sentetikler temizlemesi en kolay olarak kabul edildi.

İlginç bir şekilde, çamaşır makinelerinde bulunan çok çeşitli ayarlara rağmen, ortalama bir yetişkin yalnızca iki seçeneği kullanmaktaydı. En popüler seçenek ise yüzde 59 ile hızlı yıkamaydı.

Çamaşır yıkama sembollerinin anlamları konusunda yardıma ihtiyaç duyanların, yüzde 57'si destek için internete başvururken, 25 yaşın altındakilerin ebeveyn veya kendinden büyüklere başvurma eğilimindeydi.

ÇAMAŞIR YIKAMA SEMBOLLERİNİN ANLAMLARI

Çamaşır yıkama sembolleri, tekstil ürünlerinin nasıl yıkanması gerektiğini belirten standart sembollerdir. Bu semboller, tekstil ürünlerinin etiketlerine eklenir ve kullanıcıya doğru yıkama yöntemini gösterir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı çamaşır yıkama sembollerinin anlamları:

Yıkama Sembolleri:

  • Yıkama talimatları için su tankı: Bu sembol, ürünün makinede yıkanabileceğini gösterir.
  • Boş bir su tankı: Bu sembol, ürünün yıkanmamalı veya suyla temas ettirilmemeli anlamına gelir.

Sıcaklık Sembolleri:

  • 30°C: Ürün, ılık su ile yıkanmalıdır.
  • 40°C: Ürün, orta sıcaklıkta suyla yıkanmalıdır.
  • 60°C: Ürün, sıcak su ile yıkanmalıdır.
  • 95°C: Ürün, çok sıcak su ile yıkanmalıdır.

Çamaşır Sembolleri:

  • El yıkama: Bu sembol, ürünün sadece elde yıkanması gerektiğini gösterir.
  • Makine yıkama: Bu sembol, ürünün çamaşır makinesinde yıkanabileceğini gösterir.

Ağartma Sembolleri:

  • Üçgen içinde "Cl" harfi: Ürün, çamaşır suyu veya diğer ağartıcı maddelerle ağartılabilir.
  • Çapraz üzerinde çizgi: Ürün, çamaşır suyu veya ağartıcı kullanılmadan yıkanmalıdır.

Kurutma Sembolleri:

  • Kurutma makinesinde düşük ısıda kurutma: Ürün, düşük sıcaklıkta kurutma yapılabilir.
  • Kurutma makinesinde yasak: Ürün, kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

Ütüleme Sıcaklığı Sembolleri:

  • Ütüleme yapılmamalı: Ürün, ütülenmemelidir.
  • Ütüleme yapılabilir (bir nokta): Ütüleme için düşük sıcaklık kullanılmalıdır. Genellikle sentetik kumaşlar için geçerlidir.
  • Ütüleme yapılabilir (iki nokta): Ütüleme için orta sıcaklık kullanılmalıdır. Genellikle narin kumaşlar için geçerlidir.
  • Ütüleme yapılabilir (üç nokta): Ütüleme için yüksek sıcaklık kullanılabilir. Genellikle pamuklu kumaşlar için geçerlidir.

Buharlı Ütüleme Sembolleri:

  • Buharlı ütüleme yapılmamalı: Ürün, buharlı ütülenmemelidir.
  • Buharlı ütüleme yapılabilir: Ütüleme sırasında buhar kullanılabilir.

Ütüleme Yapılmayacak Ürünler:

  • Ütülenmemesi gereken ürünler: Özel bir sembol veya metinle belirtilir.

Kuru Temizleme Sembolleri:

  • Kimyasal temizleme: Ürün, kuru temizleme için uygundur.
  • Çember içinde "F" harfi: Ürün, kimyasal temizleme yerine benzinle temizlenmelidir.
  • Çember içinde "P" harfi: Ürün, sadece periyot (perkloroetilen) ile temizlenmelidir.
  • Çember içinde "W" harfi: Ürün, su bazlı deterjanlarla kuru temizlenebilir.

Bu semboller, çamaşırınızın doğru bir şekilde yıkanmasına yardımcı olmak için etiketlerinde bulunur. Çamaşır ürünleri etiketindeki sembollerin anlamlarını doğru bir şekilde anlamak ve talimatlara uymak, ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını ve deformasyon veya renk solması gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.

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