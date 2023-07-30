Giysilerinizdeki yıkama sembollerini biliyor musunuz? Birçok kişi bunun ne anlama geldiğinin farkında değil…

Ne yazık ki, yıkama talimatlarına uygun şekilde uyulmaması, katılımcıların yüzde 34'ünün giysilerinin zarar görmesine neden oldu ve bundan etkilenen en yaygın kumaşın yün olduğu ortaya çıktı.

"Çalışma aynı zamanda yetişkinlerin yüzde 38'inin kıyafetlerinin küçüldüğünü, yüzde 36'sının ise çamaşırları yanlışlıkla karıştırarak boyanmasına yol açtığı ortaya çıkardı. Kadife, ipek ve fitilli kadife, araştırmaya katılanların yıkamaktan en az emin oldukları kumaşlar olarak tanımlanırken, pamuk, kot ve sentetikler temizlemesi en kolay olarak kabul edildi.