Giysilerinizi ipek gibi yapıyor! Bir tutamıyla kıyafetlerinizdeki farkı göreceksiniz…

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ KULLANIN

Karabiber dışında, arada bir çamaşır makinesine bir bulaşık makinesi tableti atmak çok yararlı olacaktır. Uzmanlar, çamaşır makinesinin tıkanmaması için ayda bir veya iki kez bulaşık makinesi tableti ile çamaşır makinesinin çalıştırılmasını önermektedir. Çamaşır makinesini 90 dereceye ayarlayın ve bir süre çalıştırın. Bu, çamaşır makinenizin ömrünü uzatacaktır!