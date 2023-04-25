Görenlere bambaşka bir dünya sunuyor: Maden Deresi doğanın renkleriyle kartpostala dönüştü!

Birinci derece sit alanı olan bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Maden Deresi Eko Turizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" çalışmaları da sürüyor.

İlkbaharın farklı tonlarına bürünen Maden Deresi ve çevresi havadan da görüntülendi.