Görünüşte mükemmel derinlerde toksik gerçek! Bir narsistle beraber olduğunuzu gösteren işaretler





Narsistler tetiklendiklerinde mantıksız ve yaşlarından oldukça küçük davranışlar sergileyebilirler. Tetiklendiklerinde iletişimleri son derece anlamsız ve saldırgan olabilir. Claire Auden'in bu gözlemleri, bir ilişkide narsistik davranışları tanımak isteyenler için önemli bir rehber niteliğindedir. Sizin ilişkinizde bu maddelerden kaçı yaşanıyor?