Görünüşte mükemmel derinlerde toksik gerçek! Bir narsistle beraber olduğunuzu gösteren işaretler

ÇİFTE STANDARTLAR
Yaşam Koçu Auden'in tanımına göre narsistler, kendileri için başka partnerleri için başka kurallar uygularlar. Kendilerine uygun gördüğü davranışları partnerleri için hoş karşılamazlar. Çifte standartları vardır ve ilişkide gerçek sevgi yerine kontrolcülüğü bırakır.
EMPATİ EKSİKLİĞİ
Narsistler empati yapamazlar ve merhamet göstermezler. Partnerleri üzgün veya endişeli olduğunda bile duyarsız ve acımasız olabilirler. Aynı zamanda imaj kaygısı yaşarlar. İlişkide ve toplulukta farklı davranışlar sergileyebilirler. Başkaları önünde olumlu bir imaj yaratmak için performans gösterme eğilimindedirler.
MANİPÜLASYON TAKTİKLERİ
Gaslighting (kurbanın algısını sorgulamak), yalan söyleme, geçmişteki olayları farklı yansıtma, suçluluk veya korku kullanarak kontrol etme gibi manipülasyon teknikleri kullanırlar.
Sorumluluklardan kaçan narsistler, sıklıkla öfke gösterisinde bulunurlar. Bir olay olduğunda narsist kişiler suçu başka tarafa atma, konuyu çarptırma gibi tepkiler verebilirler.
İÇSEL UTANÇ
Narsistler kibir maskesi altında derin bir utanç yaşarlar. Aslında benlik saygıları dramatik bir şekilde değişim gösterir, ellerinden geldiğinde bunu gizlemeye çalışırlar.
Narsistler tetiklendiklerinde mantıksız ve yaşlarından oldukça küçük davranışlar sergileyebilirler. Tetiklendiklerinde iletişimleri son derece anlamsız ve saldırgan olabilir. Claire Auden'in bu gözlemleri, bir ilişkide narsistik davranışları tanımak isteyenler için önemli bir rehber niteliğindedir. Sizin ilişkinizde bu maddelerden kaçı yaşanıyor?