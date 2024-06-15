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Görünüşte mükemmel derinlerde toksik gerçek! Bir narsistle beraber olduğunuzu gösteren işaretler

Görünüşte mükemmel bir ilişki, derinlerde toksik bir gerçek barındırabilir. Bir narsistle ilişki yaşayıp bunu fark edemeyip, yaşanılan olaylar sonrası kendinizi suçlarken bulabilirsiniz. Narsist bir ilişkinin işaretlerini tanımak için yaşam Koçu Claire Auden'in sözlerine kulak verelim... İşte ilişkilerde dikkat edilmesi gereken davranış noktaları.

Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 16:04
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Görünüşte mükemmel derinlerde toksik gerçek! Bir narsistle beraber olduğunuzu gösteren işaretler
Sürekli değişkenlik gösteren duygular, empati yoksunluğu, saf sevgi yerini almış kontrol ve egemenlik... Yaşam Koçu Claire Auden narsist bir kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren işaretleri sıraladı.



ÇİFTE STANDARTLAR

Yaşam Koçu Auden'in tanımına göre narsistler, kendileri için başka partnerleri için başka kurallar uygularlar. Kendilerine uygun gördüğü davranışları partnerleri için hoş karşılamazlar. Çifte standartları vardır ve ilişkide gerçek sevgi yerine kontrolcülüğü bırakır.



EMPATİ EKSİKLİĞİ

Narsistler empati yapamazlar ve merhamet göstermezler. Partnerleri üzgün veya endişeli olduğunda bile duyarsız ve acımasız olabilirler. Aynı zamanda imaj kaygısı yaşarlar. İlişkide ve toplulukta farklı davranışlar sergileyebilirler. Başkaları önünde olumlu bir imaj yaratmak için performans gösterme eğilimindedirler.



MANİPÜLASYON TAKTİKLERİ

Gaslighting (kurbanın algısını sorgulamak), yalan söyleme, geçmişteki olayları farklı yansıtma, suçluluk veya korku kullanarak kontrol etme gibi manipülasyon teknikleri kullanırlar.



Sorumluluklardan kaçan narsistler, sıklıkla öfke gösterisinde bulunurlar. Bir olay olduğunda narsist kişiler suçu başka tarafa atma, konuyu çarptırma gibi tepkiler verebilirler.



İÇSEL UTANÇ

Narsistler kibir maskesi altında derin bir utanç yaşarlar. Aslında benlik saygıları dramatik bir şekilde değişim gösterir, ellerinden geldiğinde bunu gizlemeye çalışırlar.



Narsistler tetiklendiklerinde mantıksız ve yaşlarından oldukça küçük davranışlar sergileyebilirler. Tetiklendiklerinde iletişimleri son derece anlamsız ve saldırgan olabilir. Claire Auden'in bu gözlemleri, bir ilişkide narsistik davranışları tanımak isteyenler için önemli bir rehber niteliğindedir. Sizin ilişkinizde bu maddelerden kaçı yaşanıyor?

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