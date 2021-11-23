Gözlerinizi ve saçlarınızı etkiliyor! İşte kış aylarında karşılaşacağınız o sorun

Kış aylarının gelişi, doğadaki değişimin yanı sıra vücudumuzda da farklılıklar ortaya çıkarıyor. İster cilt kuruluğu, ister saç dökülmesi olsun, vücudumuz yılın bu zamanında bilimsel olarak açıklanabilecek bazı normal etkiler yaşar. Kişiden kişiye değişebilen bu etkilerden bazen bir tanesini bazen ise birkaçını bir arada yaşayarak oldukça rahatsız edebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:16

Saç dökülmesinden uyku süresine kadar çok geniş bir alanda etkisini gösteren kış mevsimi, bu değişikliklerle nasıl baş etmeniz gerektiğinin de ipuçlarını veriyor. İşte tüm bu sorunları ortadan kaldıracak o yöntemler...

CİLDİNİZ KURU HİSSETMEYE BAŞLAYABİLİR Kış aylarının vücudumuz üzerindeki en büyük etkilerinden biri cilt kuruluğudur. Sıcaklıktaki her mevsimsel değişikliğin sistemde bir şok etkisi yarattığı, cildimizin tipik kimyasal dengesini bozduğu ve kuruluğa neden olduğu dermatologlar tarafından kanıtlanmıştır. Sonbaharın gelişi bir istisna değildir. Hızlı ipucu: Su içerek ve su içeriği yüksek yiyecekler tüketerek cildinizi nemli tutun. Nemlendirici kullanmayı da unutmayın.

SAÇINIZ KALİTESİNİ KAYBEDİP DÖKÜLEBİLİR En yaygın sorunlardan biridir. Kış aylarında saç dökülmesinin nedeni bir adaptasyon süreci ile ilgilidir. Bu durum, yaz aylarında saç derimizi UV ışınlarından korumak için ekstra saça ihtiyacımız olduğu anlamına gelir, ancak korumaya artık ihtiyaç duyulmadığında saç dökülmeye başlar. Kısa ipucu: Sonbahar ve kış aylarında saçlarımızı sağlıklı tutmak için nemli tutmamız, sıcak sudan kaçınmamız ve düzenli olarak saç derisi masajı yapmamız gerekir.

NORMALDEN DAHA UZUN SÜRE UYUYABİLİRSİNİZ Kış döneminde eskisinden daha fazla uyuma eğiliminde olduğunuzu fark edebilirsiniz ve bunun bir açıklaması bulunuyor. Aslında kış aylarında gün ışığının azalması vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü etkiler. Gün içinde ne kadar az ışığa maruz kalırsanız, kendinizi o kadar yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Hızlı ipucu: Bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Fakat ne zaman yakalayabilirseniz güneşin tadını çıkarmaya çalışın ve mümkün olduğunca çok dinlenin.

DAHA FAZLA KALORİSİ YÜKSEK GIDALAR TÜKETEBİLİRSİNİZ Sonbahar, yazın bittiğini ve kışın geldiğini işaret eder, bu nedenle beynimiz vücudumuza insülin direncini artırması için sinyaller gönderir. Vücudumuz yağ üretimini artırır ve kışa hazırlanmak ve daha soğuk havalarda hayatta kalabilmek için yağ depolamaya başlarız. Yani hava biraz daha soğumaya başladığı anda, karbonhidrat ve yağ oranı yüksek malzemelere özlem duymaya başlarız. Hızlı ipucu: Yapabileceğiniz en iyi şey, herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için olabildiğince aktif kalmak ve düzenli olarak tükettiklerinizi kontrol etmektir.

KAYGIDAN MUZDARİPSENİZ, SEMPTOMLARDA ANİ ARTIŞ YAŞAYABİLİRSİNİZ Kış aylarına geçiş, ruh halimizi ve sağlığımızı etkileyebilir. Buna mevsimsel duygulanım bozukluğu (MDB) denir. Uzmanlara göre sonbaharda, yeni bir okul yılının başlaması, tatil sezonunun baş gösteren stresi veya yaz boyunca istenen hedeflere ulaşamamanın olası pişmanlıkları nedeniyle kaygı artabilir. Kısa ipucu: Bu mevsimde kendinizi kötü hissetmeye başlarsanız, mümkün olduğunca açık hava etkinliklerine katılmaya ve güneş ışığından yararlanmaya çalışın. D vitamini, ruh halini düzenlemede ve depresyonla mücadelede büyük rol oynar.

KIŞ AYLARINDAKİ GÜNEŞ IŞIĞI GÖZLERİNİZE ZARAR VEREBİLİR Araştırmalara göre, kış aylarında da korunmasız güneşe maruz kalmak gözlerimiz için gerçek bir tehlike oluşturabilir. Bu mevsimin gelişi, güneş ve ışığın azalmasına neden oluyor ve bu da gözlerimizin maruz kaldığı toplam UV radyasyonu miktarını artırıyor. Bu maruz kalma süreci ise, fotokeratit gibi ciddi göz rahatsızlıklarına neden olabilir. Hızlı ipucu: Kapıdan çıkmadan önce güneş gözlüğü takarak gözlerinizi koruyun. Ayrıca bir şapka, kep veya vizör takarak koruma ekleyebilirsiniz.