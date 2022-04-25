Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Guinnes Rekorlar Kitabı'ndaydı! Dünyanın en yaşlı insanlı hayatını kaybetti: Ölüm sebebi ise...

Guinnes Rekorlar Kitabı'ndaydı! Dünyanın en yaşlı insanlı hayatını kaybetti: Ölüm sebebi ise...

Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekora imza atan Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti. Sıklıkla yaşam süresiyle gündeme gelen Tanaka, ölüm haberiyle de tüm dünyada birçok insanın ilgisini çekti.

İHA
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:46
GUİNNES REKORLAR KİTABI’NDAYDI! DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANLI HAYATINI KAYBETTİ: ÖLÜM SEBEBİ İSE...

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti.
2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka'da doğan Tanaka'nın, yaşadığı bakım evinden transfer edildiği ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan'da yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği açıklandı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ise Tanaka'nın ölümünün ardından Japonya'nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınacak isim ise ilerleyen günlerde netleşecek.
Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka'nın, çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi sevdiği biliniyordu. Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.

SON DAKİKA SON DAKİKA