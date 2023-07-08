Güneşin cilde verdiği zararın önüne geçiyor! Güneş kremini bu şekilde uygularsanız...



"Ayak bakımı yaz kış aksatılmamalı"

Son olarak ayak bakımına değinen Cildiye Uzmanı Dr. Asiye Yıldız, "İdeal bir güneş koruyucu tere ve suya dayanıklı olmalıdır. Bazı kremlerin su geçirmez özelliği bulunsa da yüz yıkandığı veya havuza ya da denize girildiğinde etkinliği azalır. O nedenle deniz veya havuzdan sonra 2-3 saatte bir güneş koruyucu kremi tekrarlamak uygun olur. Yaz aylarında sadece güneş değil havuz suyundaki kimyasal maddeler de cildimize olumsuz etki edebilir. O nedenle yaz aylarında özellikle tatile gitmeden önce derin peeling, cilt soyma tedavileri yapılmamalıdır. Bu tür uygulamaları yaz sonrasına ertelemek uygun olacaktır. Gün sonunda cilt, uygun bir cilt temizleyici köpük veya jel ile temizlendikten sonra cilt tipine uygun bir nemlendirici ile bakımı sağlanmalıdır. Ayak bakımı da yaz - kış dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ayaklar her yıkamadan sonra çok iyi kurulanmalı ve tırnak bakımına, ayakkabı seçimine dikkat edilmelidir. Cilt bakımı, nemlendirici ve güneş koruyucu seçiminde, cilt tipi ve yapısına uygun ürünler seçimi konusunda dermatoloğunuzdan bilgi alınması uygun olur" ifadelerini kullandı.