Hacamattan Sonra Ne Yenmez? Hacamat Yaptırdıktan Sonra Yemek Yenir Mi, Hayvansal Gıda Neden Tüketilmez?

Hacamattan sonra ne yenmez sorusu bunu yaptırmak isteyen kişilerin aklına takılmaktadır. Çünkü bu sağlık açısından önemli bir konudur. Bu yüzden hacamattan sonra hayvansal gıda yenirse ne olur, yemek yenir mi, et yenirse ne olur gibi sorular öğrenilmesi gerekenler arasındadır. Öğrenmek isteyen kişiler, haberimizin devamına inebilir ve hacamattan sonra ne yenmez ya da neden hayvansal gıda yenmez gibi soruların cevaplarına ulaşabilir.

Hacamat Nedir?

Son yıllarda oldukça popüler tedavi yöntemlerinden olan hacamat t, Arapça bir kelime olup kök anlamı olan hücum yani bir noktaya yönlendirmek anlamına gelmektedir. Özellikle Peygamber Efendimiz 'in ayın belirli günlerinde yapılmasını tavsiye ettiği ve çeşitli hadislerde geçmesi ile özellikle Müslüman ülkelerde çok daha fazla tercih edilen bu yöntem, vücuttaki kirli kanın vücudun belirli yerlerine atılan ufak kesiklerle, kesiklerin akıttığı kanı kupa yardımı ile toplama işlemidir. Islak Kupa Tedavisi olarak da bilinir. Özellikle vücudumuzda kanın içinde bulunan zararlı atıklar yani toksinler, enerjimizi, bağışıklık sistemimizi ve sağlığımızı olumsuz yönde etkilemekte birlikte hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır. Hacamat yöntemi ile bu toksinlerin ve ölü kan hücrelerinin kandan atılması hücrelerin yenilenmesini sağladığı gibi, hasta olmadan önce uygulandığında birçok hastalıktan koruma özelliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Hacamattan Sonra Ne Yenmez?

Faydalı ve sağlıklı bir hacamat öncesinde ve sonrasında yapılması yada yapılmaması gereken bazı kurallar vardır. Hacamattan sonra en az iki saat bir şey yenilip içilmemelidir; su, çay, kahve, sigara, meşrubat vb. içilmemelidir. İki saat geçtikten sonra ise bir bardak suya bir çay kaşığı sirke koyup içilebilir. Çünkü sirkenin, hacamattan sonra vücuttaki mikropları kırma özelliği bulunur. Hacamattan sonra iştah biraz açılabileceği için hacamattan sonra bile yeme ve içme konusunda dikkate devam edilmelidir. Hacamattan sonra gün içinde mümkünse hafif gıdalar ile beslenilmesi hacamatın faydasını artırmaktadır. Hacamattan gelinen günde ve bir gün sonraki günde et ve et ürünleri (kırmızı etler, balık eti, tavuk eti vb.), süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, tereyağı, sütlaç, muhallebi vb. süt ürünleri), yumurta ve yumurta içeren besinler yenmemeli bunlara dikkat edilmelidir. Tüm meyveler ve sebzeler; mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur vb. baklagiller, yoğurt ve et olmadan pişirilen çorbalar; içeriğinde yumurta bulunmayan unlu mamuller; tahin, pekmez, reçel, bal gibi besinler yenilebilir. Eğer hacamat sonrası kişi kendini halsiz hissediyorsa, bal şerbeti yararlı olmaktadır. Genel olarak hacamat sonrası 3 gün boyunca hayvansal gıdaların tüketilmemesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Hacamattan Sonra Neden Hayvansal Gıda Yenmez?

Hacamattan sonra kan şekerinin düşmesinden dolayı açlık hissi artacaktır. Bu gayet doğal bir durum olup hacamattan sonraki 2 saati hiçbir şey yemeyerek geçirmek büyük önem taşır. Sonrasında ise olabildiğince hafif ve organları yormayacak türden lifli gıdaları tüketmek tavsiye edilir. Amaç; sindirim sistemine yardım eden kan hücrelerinin, hacamatın etkisi ile vücutta bulunan toksik maddeleri yok etmeye çalışan kan hücrelerine yardım edemeyip onları engellemesini önlemektir. Hayvansal gıdalar yüksek miktarda protein içerdiği için hacamattan sonra hayvansal gıda yendiği zaman kan dolaşım hızı fazlasıyla yavaşlar. Çünkü proteinin vücuda alınmasından sonra kan hücreleri sindirim elemanlarına yardım etmeye koyulur.

Hacamattan Sonra Hayvansal Gıda Yenirse Ne Olur?

Hacamat ardından yenecek olan hayvansal gıda kan dolaşımının hızını fazlasıyla yavaşlatmaktadır. Hayvansal gıdalar içeriğinde yüklü miktarda protein bulundurur. Proteinin vücuda alınmasından sonra ise kan hücreleri sindirim sistemine yardım eder. Bu süreçte protein içeren gıdalar kan dolaşım hızını son derecede yavaşlatır. Hacamat tedavisinden sonraki ilk 3 gün içinde tüketilen hayvansal gıdalar yalnızca kan dolaşım hızını yavaşlatmakla kalmaz aynı zamanda da hacamat kesiklerinin veya bedende bulunan diğer yaraların onarımını da güçleştirir. Deri üzerindeki iyileşmeyi geciktiren bu yanlış zamanlı protein kullanımı, içerideki iyileşme süreçlerini de etkileyecektir.Yüksek protein tüketiminin vücutta birtakım hastalıklara yol açması da aslında bundandır. Protein fazlası vücutta birikir ve işlenip atılamaz. Biriken proteinler ise hastalıklara davetiye çıkarır. Bu yüzden protein, hacamattan sonraki 48 saat boyunca tüketilmemelidir.