Halılarınızı 5 dakikada temizliyor! Bu 3 malzeme ile tüm lekelerden kurtulacaksınız…

Halılarınızı temiz ve kabarık bir görünüme kavuşturmak için çeşitli formüller deniyoruz. Bazen hafif bir temizlik işe yaramaz, bu nedenle derin bir temizlik gerekir. İşte kirli bir halıyı birkaç dakika içinde nasıl tertemiz yaparsınız gelin birlikte bakalım.

HER HALI AYNI ŞEKİLDE TEMİZLENMEZ

Temizlemeden önce mümkün olduğunca fazla toz ve kalıntıyı temizlemek için halıyı sallamanız veya vakumlamanız her zaman tavsiye edilir. Sallamayı seçerseniz, evin içindeki kiri en aza indirmek için bunu dışarıda yapın. Halının hangi kumaştan yapıldığına bağlı olarak, temizlemenin birkaç yolu vardır. Yün kilimler, dayanıklı oldukları ve rengi ve tasarımı iyi tuttukları için popülerdir. Ancak yün halıyı temizlemek biraz farklı bir yaklaşım gerektirir.

Tüylü bir halıyı temizleme işlemi yüne çok benzer ancak soğuk su ve deterjan yerine kuru şampuan kullanılabilir. Jüt kilimler, doğal göründükleri ve diğer toprak tonlu halılar ve ahşap zeminlerle iyi çalıştıkları için popülerdir. Ancak sorun, suya iyi tepki vermemeleridir, bu da jüt halının temizlenmesinin kuru temizleme yönteminin kullanılmasını gerektirdiği anlamına gelir.

Koyun postunun ise, kilim çekmemesi ve liflerin iyi durumda tutulması için dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekir.