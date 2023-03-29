Hamilelikte Hacamat Yapılır Mı? Gebeler Hacamat Yaptırabilir Mi?

Dolaşım sistemini hızlandırdığı ve toksinleri vücuttan uzaklaştırmayı sağladığı için çoğu kadın, hamilelikte hacamat yapılır mı öğrenmek ister. Sağlıklı bir gebelik dönemi için hamileyken hacamat yaptırılır mı sorusu oldukça önemlidir. Ancak bebek için tehlikeli midir yoksa yararlı mıdır bilmek isteyenler, gebeler hacamat yaptırabilir mi diye araştırabilir. Hacamat ne demek ve hamileler için uygun zaman gebeliğin kaçıncı ayıdır?

Hamilelikte Hacamat Yapılır mı?

Hacamat, bilinen en eski ve ilgi çekici tedavi yöntemlerinden biridir. İnsan bedeninin herhangi bir kısmına uygulanabilir. İlk olarak sorunlu bölge, kupalar yardımıyla vakumlanır. Daha sonra vakumlanan bölgelere çizikler atılarak tekrar vakumlama yoluyla kan alınır. Buna hacamat denir ve sağlık açısından son derece yararlı kabul edilir. Dolaşım sisteminin daha sağlıklı çalışmasına, yeni kan üretiminin hızlanmasına ve kandaki serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Daha pek çok faydası bulunan hacamatın, hamileler için yararlı olup olmadığı da sıklıkla merak edilen konulardan biridir.

Anne olmaya hazırlanan kadınların hacamat yaptırmasında hiçbir sakınca yoktur. Aksine bebek ve anne için oldukça faydalı kabul edilir. Uzmanlar hacamat için en uygun zamanın, gebeliğin ilk 3 ayı ile son 3 ayı arasındaki zaman dilimi olduğunu ifade etmektedirler. Ancak hacamatın mutlaka doktor reçetesi ile yapılması gerekir.

Hacamat Faydaları Nelerdir?

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) yaptırdığı ve bir hadisinde, "Kan aldırmanın en güzel yolu hacamattır." diyerek övdüğü bu yöntemin sağlık açısından birçok yararı bulunur. Bu yüzden hacamatın her derde deva olduğu söylenebilir. Öyle ki küçük çocuklara bile yapılan bir uygulama olarak dikkat çeker.

1.Ödemi ve vücut ağrılarını azaltır.

2.Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı etkilidir.

3.Romatizma ve kireçlenmeden kaynaklanan ağrıları dindirir.

4.Bağışıklık sistemini güçlendirir.

5.Vücudun daha zinde olmasını sağlar.

6.Kan dolaşımını hızlandırır ve kalp sağlığını destekler.

7.Organlara oksijen taşınmasında etkilidir.

8.Vücudun yeni kan üretmesine yardımcıdır.

9.Beyin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

10.Tansiyonu dengeler.

11.Boyun, bel fıtığı ve eklem ağrılarını hafifletir.

12.Karaciğer hastalıklarının oluşma riskini azaltır.

13.Kronik baş ağrısına iyi gelir.

14.Göz sağlığı için oldukça faydalıdır.

15.Hafıza zayıflığına karşı koyar ve konsantrasyon eksikliğini önler.

16.Sindirim ve dolaşım sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.

17.Metabolizmayı hızlandırarak ideal kiloda kalmaya yardımcı olur.

18.Toksinleri atarak hastalık oluşumunu önler.

19.Yorgunluğu alır ve stresi azaltır.

20.Anksiyeteye karşı etkilidir.