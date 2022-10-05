Hangi vücut şekline sahipsiniz?

Hangi vücut tipine ait olduğunuzu bilmek, giyinirken yardımcı olabilir. Moda ve kişisel stilistlik sektöründe dikdörtgen, ters üçgen, oval, kum saati ve armut olarak kategorize edilen kadın bedeni çeşitleri, giyinirken daha doğru kararlar alınmasına hizmet ediyor. Amaç, her bir vücudun benzersiz özelliklerini vurgulamak ve çoğunlukla kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlamaktır.

DİKDÖRTGEN VÜCUT TİPİ

Dikdörtgen vücut şekli , bel ve kalçaları belirgin olmayan kadınları ifade eder. Bunun gibi kadın bedenleri, kalça ve omuz genişliğinin birbirine çok benzemesi özelliğine sahiptir. Bu nedenle, bu kadın bedeni atletik bir çerçeveye sahiptir. Bu tür kadın vücudunun

En yaygın özelliklerinden bazıları şunlardır:

Küçük göğüs çizgisi

Düz omuzlar

Ağırlıklı olarak üst sırtta kilo alma eğilimi

Çok az bel tanımı

Omuzlarla aynı genişliğe sahip düz kalçalar

Gövde çerçevesinde neredeyse hiç eğri yok

Genel olarak, dikdörtgen vücut şekline sahip kadınlar, uzun ve ince olmaları ile karakterize edilir. Genel olarak, dikdörtgen vücut şekline sahip kadınlar, uzun ve ince olmaları ile karakterize edilir. Moda uzmanları, şekilsiz kıyafetlerden ve düz kesimlerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor.