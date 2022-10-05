Hangi vücut şekline sahipsiniz?

Hangi vücut tipine ait olduğunuzu bilmek, giyinirken yardımcı olabilir. Moda ve kişisel stilistlik sektöründe dikdörtgen, ters üçgen, oval, kum saati ve armut olarak kategorize edilen kadın bedeni çeşitleri, giyinirken daha doğru kararlar alınmasına hizmet ediyor. Amaç, her bir vücudun benzersiz özelliklerini vurgulamak ve çoğunlukla kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlamaktır.
DİKDÖRTGEN VÜCUT TİPİ
Dikdörtgen vücut şekli , bel ve kalçaları belirgin olmayan kadınları ifade eder. Bunun gibi kadın bedenleri, kalça ve omuz genişliğinin birbirine çok benzemesi özelliğine sahiptir. Bu nedenle, bu kadın bedeni atletik bir çerçeveye sahiptir. Bu tür kadın vücudunun
En yaygın özelliklerinden bazıları şunlardır:
Genel olarak, dikdörtgen vücut şekline sahip kadınlar, uzun ve ince olmaları ile karakterize edilir. Genel olarak, dikdörtgen vücut şekline sahip kadınlar, uzun ve ince olmaları ile karakterize edilir. Moda uzmanları, şekilsiz kıyafetlerden ve düz kesimlerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor.
TERS ÜÇGEN ŞEKLİ
Ters üçgen, daha küçük bir alt gövdeyi ve daha geniş bir üst gövdeyi vurgulayan bir kadın vücut şeklidir . Bu vücut şekline sahip olup olmadığınızı öğrenmek için omuzlarınızı ve kalçalarınızı ölçün ve eğer omuzlarınız genişse bu sizin vücut tipinizdir. Ters üçgen biçimli kadın şu vücut özelliklerine sahip olma eğilimindedir:
Moda uzmanları, bu vücut şekli için, düşük belli jean pantolonlar , peplum toplar, daha fazla hacim oluşturmak için ön cepli etekler ve çekmecenizde saten elbiseler giymeniz gerektiğini öneriyor. Kesimlere gelince, her zaman V yakalı ve kloş elbiseleri tercih edin.
ELMA VÜCUT TİPİ
Bir sonraki kadın bedeni türü, oval olarak da bilinen elma vücut şeklidir. Elma şeklindeki kadınların göğüsleri daha büyük, göbeği belirgin ve kalçaları geniştir. Çoğu zaman vücut ağırlığında artış göğüs ve karında birikir, bacaklar ince kalır.
Oval veya elma şeklindeki kadın bedenleri genellikle şu özellikleri taşıyor:
Düz renk elbiseler tercih edin ve çok dar giysilerden kaçının. Sadece daha rahat hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda vücut şeklinizle harika görüneceksiniz.
KUM SAATİ ŞEKLİ
Bir diğer kadın vücut tipi ise kum saati şeklidir. Bu tip silüet, hem omuzların hem de kalçaların benzer ölçümlere sahip olması ve belin daha küçük olması farkı ile karakterize edilir. Bu nedenle, bu vücut tipine sahip kadınlar en çok beline dikkat etme ve göğüs ile kalça arasında kıvrımlar oluşturma eğilimindedir. Bu kadın vücut tipi grubuna dahil olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki özellikleri kontrol edin:
ARMUT VÜCUT ŞEKLİ
Armut gövdesi üçgen olarak da bilinir. Ters üçgen gövde tipinden farkı tam olarak bu durumda üçgen şeklin tam anlamıyla takip edilmesidir. Omuzlar genellikle kalçalardan daha dardır.
Armut kadın vücut tipi tamamen beli vurgulamaya yöneliktir, bu nedenle kloş etekler ve anvelop elbiseler her zaman iyi bir seçimdir. Fırfırlardan ve katmanlardan korkmayın. Armut vücut tipinizin üst ve alt kısmı arasında orantı ekleyen farklı görünümler oluşturmak için farklı ceketler, paltolar ve üstler ile oynayın.