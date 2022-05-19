Haşladığınız yumurtanın suyunu sakın lavaboya dökmeyin! Etkisine çok şaşıracaksınız…

Özellikle kuru ve kolay kırılan saçların çok seveceği bu tarif, içerdiği yüksek protein sayesinde saçlarınızın canlanmasına ve hızla uzamasına yardımcı olur. Yumurtayı kaynattığınız zaman kabuğundaki proteinler suda çözünür ve çok faydalı bir karışıma dönüşür. Kaynattığınız yumurtaların suyunu dökmeyip saklayabilir ve saçınızı yıkadıktan sonra son durulama işlemini bu su yardımıyla yapabilirsiniz. Etkisini çok kısa sürede göreceksiniz.

KİRECİ ANINDA YOK EDİYOR

Tencerelerde ve çaydanlıkta sık kullanıma ve suyun içerisindeki minerallere bağlı olarak zamanla kireç oluşuyor. Zamanla birikme yapan ve giderek daha zor temizlenen kirece kesin çözüm ise yumurtanın suyunda bulunuyor. İçerisindeki kireci temizlemek istediğiniz çaydanlık ya da herhangi bir kabın içerisine su koyun. Ardından üzerine yumurta kabuklarını atın ve sirke ekleyin. Bu karışımı kaynayana kadar ısıtın ve ardından kirecin yavaş yavaş çıkmaya başladığını göreceksiniz.