Haşladığınız yumurtanın suyunu sakın lavaboya dökmeyin! Etkisine çok şaşıracaksınız…

Yumurtayı haşladıktan sonra suyunu bir kenara ayırmak yerine döküyoruz. Peki bu suyla aslında neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte detaylar…
ÇİÇEKLERİ CANLANDIRIYOR
Yumurta zengin bir kalsiyum kaynağı olarak tüketilir. Aynı zamanda yumurtayı kaynattığınız suda da bol miktarda kalsiyum bulunur. Çiçeklerinizin canlanması ve sağlıklı uzaması için kullanabileceğiniz bu su hem çiçeklerinizi hem de toprağını besleyecektir. Aynı şekilde haşlanmış yumurtanızın kabuklarını da toz haline getirerek çiçeklerinizin toprağına karıştırıp daha besleyici bir toprak elde edebilirsiniz.
KEMİK ERİMESİNİ ÖNLÜYOR
Yumurtanın kaynatıldığı suyun yumurtanın kendisinden bile daha fazla kalsiyum içerdiği düşünülüyor. Kemik sağlığının temeli olan kalsiyumu bu sayede de almanız mümkün. Sade olarak içmekte zorlanırsanız bu suyu yemeklerinize ya da içeceklerinize de katabilirsiniz. Ancak kaynatmadan önce mutlaka yumurtalarınızı yıkamayı unutmayın.
SAÇLARI HIZLI UZATIYOR
Özellikle kuru ve kolay kırılan saçların çok seveceği bu tarif, içerdiği yüksek protein sayesinde saçlarınızın canlanmasına ve hızla uzamasına yardımcı olur. Yumurtayı kaynattığınız zaman kabuğundaki proteinler suda çözünür ve çok faydalı bir karışıma dönüşür. Kaynattığınız yumurtaların suyunu dökmeyip saklayabilir ve saçınızı yıkadıktan sonra son durulama işlemini bu su yardımıyla yapabilirsiniz. Etkisini çok kısa sürede göreceksiniz.
KİRECİ ANINDA YOK EDİYOR
Tencerelerde ve çaydanlıkta sık kullanıma ve suyun içerisindeki minerallere bağlı olarak zamanla kireç oluşuyor. Zamanla birikme yapan ve giderek daha zor temizlenen kirece kesin çözüm ise yumurtanın suyunda bulunuyor. İçerisindeki kireci temizlemek istediğiniz çaydanlık ya da herhangi bir kabın içerisine su koyun. Ardından üzerine yumurta kabuklarını atın ve sirke ekleyin. Bu karışımı kaynayana kadar ısıtın ve ardından kirecin yavaş yavaş çıkmaya başladığını göreceksiniz.