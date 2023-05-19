Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde pürüzsüz bir şekilde soymaya yarayan yöntem!

Yumurta kabuklarını soymak zor bir iş olabilir. Özellikle sıcakken soymaya çalıştığınız haşlanmış yumurtaların kabuğunun küçük parçalara ayrıldığını görmeniz şaşırtıcı değildir. Aşçılar ise haşlanmış yumurta soymanın en iyi yöntemlerini paylaştılar.

KAYNATMAK YERİNE BUHARDA PİŞİRİN

Uzman aşçılara göre, yumurtaları kaynatmak yerine buharda pişirmek, sert kabukları daha az zahmet vererek soymanız için yapabileceğiniz en basit değişikliktir. Bu yöntem sayesinde her seferinde kusursuz soyulan haşlanmış yumurtalarınız olacak.





Buharda pişirmek yumurtaları haşlamanın en geleneksel yolu olmasa da yumurtayı nazikçe pişirdiği için daha iyi bir yol olarak kabul edilir. Kaynar su, yumurtaların birbirine çarpmasına ve erken çatlamasına neden olabilir. Yumurtaların çatlaması ise pişme esnasında beyaz kısımlarının suya sızmasına yol açabilir.

SOYMADAN ÖNCE SOĞUTUN

Haşlanmış yumurtaları hala sıcakken soymak neredeyse imkansızdır ancak bunun çok kolay bir çaresi vardır. Haşlama işleminin hemen ardından yumurtalarınızı bir kase buzlu suyun içerisine koymak en ideal çözümlerden biridir. Yumurtaları buharda pişirip ardından hemen buzlu suda şoklarsanız kolayca ve mükemmel bir şekilde soyulduklarını göreceksiniz.







Yalnızca bir veya iki yumurtanız varsa, soğutmak için bir kase kullanmanıza bile gerek yoktur. Bunun yerine, soymadan önce yaklaşık 15 saniye aşırı soğuk musluk suyu altında tutmanız da yeterli olacaktır.. Bu, yumurtaların soğuması için yeterli bir süre olmasa da daha kolay soyulmalarını sağlamak için yeterince uzun bir süredir.

Pişmiş yumurtaları soğuk suyla şoklamanın bir başka yararı da pişirme sürecinin durmasını sağlamasıdır. Bu da yumurta sarısı ile beyaz arasında hoş olmayan yeşil-gri tonlu halkanın oluşmasını engelleyecektir. Bu renk değişimi genellikle yumurta akındaki kükürdün sarıdaki demirle karışmasının sonucunda oluşmaktadır ve yumurtanın fazla pişmesi veya yumurtaların çok yavaş soğuması nedeniyle olur.

ÇALKALAMA YÖNTEMİ

Yumurtalarınızı halihazırda pişirdiyseniz ve onları soymakta zorlanıyorsanız, çalkalama yöntemi başka bir hızlı çözümdür. İki veya üç yumurtayı plastik bir kaba koyun ve kuvvetlice çalkalayın. Hareket, beyazın ve sarının dış filmden ve kabuktan kolayca ayrılmasını sağlayacaktır.

HAŞLANMIŞ YUMURTA NASIL PİŞİRİLİR?





Haşlanmış bir yumurtada mükemmel kıvamı elde etmek için zamanlama her şeydir. Lisa şöyle dedi: "Kullandığınız yumurtaların boyutunu (orta, büyük veya jumbo) ne kadar süreyle pişirmeniz gerektiğini hesaplamanız gerekir. Çoğu insan 10 ila 12 dakika gerektiren büyük yumurtalar pişirir."

Orta veya büyük boy bir yumurta pişirirken, yumurta sarısının ne kadar sert veya kayısı kıvamında olmasını istediğinize bağlı olarak pişirme süresini yaklaşık bir dakika azaltabilir veya artırabilirsiniz.

Tam pişmiş bir yumurta sarısı için zamanlamalar aşağıdaki gibidir:

Orta boy yumurtalar: 8 ila 10 dakika

Büyük yumurtalar: 10 ila 12 dakika

Ekstra büyük yumurtalar: 12 ila 14 dakika

Yumurtalarınızı pişirmek için bir tencereye koyun ve üzerlerini bir 2 cm geçecek kadar su ekleyin. Suyu orta ateşte kaynatın ve su kaynadığı anda tencerenin kapağını kapatın ve zamanlayıcıyı 10 ila 12 dakikaya ayarlayın.