Havluları ilk günkü beyazlığına döndürüyor! İhtiyacınız olan tek malzeme…

Beyaz sirke çamaşırlar, özellikle de havlular söz konusu olduğunda birçok kişi için temel temizlik maddesidir.

Temizlik uzmanı olan Brenna Ryan, bu temel ev malzemesini havlularda kullanma ve bu yöntemin nasıl düzgün bir şekilde yapılması gerektiğini anlattı.

Şöyle dedi: "Havlu yıkarken çamaşır makinesine beyaz sirke katmak ideal bir yöntemdir. Bu, banyonuzda ortaya çıkan küf kokularını durdurmanın hızlı ve kolay bir yoludur."