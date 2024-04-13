Havluları ilk günkü beyazlığına döndürüyor! İhtiyacınız olan tek malzeme…

Beyaz sirke çamaşırlar, özellikle de havlular söz konusu olduğunda birçok kişi için temel temizlik maddesidir.
Temizlik uzmanı olan Brenna Ryan, bu temel ev malzemesini havlularda kullanma ve bu yöntemin nasıl düzgün bir şekilde yapılması gerektiğini anlattı.
Şöyle dedi: "Havlu yıkarken çamaşır makinesine beyaz sirke katmak ideal bir yöntemdir. Bu, banyonuzda ortaya çıkan küf kokularını durdurmanın hızlı ve kolay bir yoludur."
"Bu tüyoyu kendiniz denemek için çamaşır makinenizin tamburuna yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Bu, havlunun liflerinin gevşemesine ve içlerinde sıkışan kir ve bakterilerin temizlenmesine yardımcı oluyor."
Brenna'nın, küf kokularını gidermek ve havluların yumuşak ve yumuşak çıkmasını sağlamak için beyaz sirke kullanırken olmazsa olmazlardan biri olduğunu iddia ettiği şey, doğru sıcaklığı kullanmaktır.
Şöyle söyledi: "Bunu yaparken tavsiye edebileceğim bir ipucu çamaşırlarınızın ısısını arttırmaktır, ancak çamaşırları yıkamak genellikle daha soğuk yıkamalarda yapılabilir, havluları yıkarken ısıyı 40 ila 60 dereceye çıkarmak tamamen temiz olmalarını sağlamaya yardımcı olabilir küf kokusuna neden olan bakterilerden arınmasını sağlayabilir."
Havlular çamaşır makinesinden çıktığında hala sirke kokusu taşıyorsa endişelenmeyin, bu durum kurutma sırasında geçecektir.
Beyaz sirke, havluları ıslatarak ve elde yıkayarak temizlemek için kullanılabilir. Doğal olarak anti-bakteriyel ve asidiktir, yani teri, yağları, diğer lekeleri ve ayrıca duş jeli ve şampuandaki kalıntıları giderir.
Bir lavabo, kova veya banyoyu havlularınızı kaplayacak kadar ılık suyla doldurun ve kullandığınız her kova su için bir bardak beyaz sirke ekleyin.
Havlularınızı 30 dakika boyunca solüsyonda bekletin ve ardından ellerinizin arasında ovalayarak izleri veya lekeleri çıkarın ve sıvının kumaşa tamamen nüfuz ettiğinden emin olun. 30 dakika sonra durulayın, sıkın, çalkalayın ve kuruması için asın.
Brenna, beyaz sirkenin yanı sıra, havlulara yardım eli uzatmak, tazeliği artırmak ve kokuları gidermek için ev halkının çamaşırlarına karbonat ekleyebileceğinizi söyledi.
Sirke gibi karbonat da çeşitli alternatif temizleme yöntemlerinde kullanılır. Çamaşır makinenize yarım bardak karbonat ekleyin; yumuşatıcı kalıntısıyla reaksiyona girecek ve onu çözecektir. Ayrıca nemden kaynaklanan kokuları da yok eder.