Hayatımızı nasıl değiştiriyor? İşte meditasyonun 11 faydası

Meditasyon, binlerce yıldır yapılan, aslında ruhu ve zihni eğitmek için ihtiyaç duyulan önemli bir alışkanlık. Son yıllarda popülaritesi artan meditasyonun yapılan araştırmalarla birlikte çok daha fazla faydası olduğunu ortaya konuluyor. Stresi azaltmak ve konsantrayonu artırmanın yanı sıra sağlıklı bir uyku düzeni ve öz disiplin de sağlıyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.08.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 12:10

İnsanlar, meditasyon uygulaması için birbirinden farklı yöntemler deniyorlar ve tüm bu yöntemlerin kendi içerisinde önemli faydaları bulunuyor. Yaşamda kendinize ait dakikaları bulabileceğiniz meditasyon sayesinde farklı bir hayatın ve zihnin kapılarını açabilirsiniz. İşte meditasyonun 11 farklı faydası. STRESİ AZALTIYOR Stres, insanların meditasyon yapmaya başlamalarındaki en önemli nedenlerden biri olarak ilk sırayı alıyor. Yapılan incelemeler ise meditasyonun stresi azaltma konusunda istikrarlı bir yöntem olduğunu ortaya koyuyor. Normalde, zihinsel ve fiziksel stres, stres hormonu olan kortizol seviyelerinin artmasına neden oluyor. Kortizol ise sitokin adı verilen iltihaplı kimyasalların salınması gibi stresin birçok zararlı etkisiyle savaşmak zorunda bırakıyor. Bu etkiler uykuyu bozabiliyor, depresyon ve kaygıyı artırabiliyor, kan basıncını artırabiliyor ve yorgunluğa ve bulanık düşünmeye sebep olabiliyor. 8 haftalık bir çalışmada, "farkındalık meditasyonu" adı verilen bir meditasyon tarzı, stresin neden olduğu iltihap tepkisini azalttıği tespit edildi. Üstelik araştırmalar, meditasyonun irritabl bağırsak sendromu, travma sonrası stres bozukluğu ve fibromiyalji gibi stresle ilişkili durumların semptomlarını da iyileştirebileceğini gösterdi. ANKSİYETEYİ KONTROL ALTINA ALIYOR Meditasyon stres seviyesini azaltırken aynı zamanda anksiyeteyi de kontrol altına almanızı sağlıyor. Kaygı seviyesi yüksek kişilerde yapılan araştırmalarda düzenli meditasyon yapan kişilerde anksiyetenin düştüğü gözlemlendi. Üstelik bu araştırmada, kaygı seviyesi ne kadar yüksekse görülen etkinin de daha iyi olduğu sonucuna ulaşıldı.

DUYGUSAL SAĞLIĞI DÜZENLİYOR Bazı meditasyon biçimleri, gelişmiş bir öz saygı ve hayata daha olumlu bakmak gibi faydalar ile ilişkilendiriliyor. Örneğin; 3.500'den fazla yetişkine verilen tedavilerin bir incelemesi sonunda farkındalık meditasyonunun depresyon belirtilerini iyileştirdiği tespit edildi. Ayrıca strese yanıt olarak salınan sitokin adı verilen iltihaplı kimyasallar ruh halini etkileyerek depresyona yol açabilir. Birkaç çalışma gözden geçirildiğinde meditasyonun bu enflamatuar kimyasalların seviyelerini düşürerek depresyonu da azaltabileceğine dair sonuçlara ulaşıldı. ÖZ FARKINDALIĞI GELİŞTİRİYOR Meditasyon yapmak, kendinizle ilgili daha güçlü bir anlayış geliştirmenize ve en iyi halinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Örneğin; kendi kendini sorgulama meditasyonu, açıkça kendinizi ve etrafınızdakilerle nasıl ilişki kurduğunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olmayı amaçlıyor. Diğer formlar ise size zararlı veya kendi kendini engelleyen düşünceleri tanımayı öğretiyor. Buradaki fikir, düşünce alışkanlıklarınız hakkında daha fazla farkındalık kazandıkça, onları daha yapıcı modellere yönlendirebimektir. Üstelik meditasyon deneyimi, daha yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirebiliyor. DİKKAT SÜRESİNİ UZATIYOR Odaklanmış dikkat meditasyonu, dikkat süreniz için ağırlık kaldırmak gibidir. Dikkatinizin gücünü ve dayanıklılığını artırmaya yardımcı oluyor. Her gün kısa bir süre meditasyon yapmak bile size fayda sağlayabilir. Bir çalışma, günde sadece 13 dakika meditasyon yapmanın, 8 hafta sonra dikkati ve hafızayı artırdığını ortaya koydu.

YAŞA BAĞLI HAFIZA KAYBINI AZALTABİLİR Dikkat ve düşüncenin netliğindeki gelişmeler, zihninizin genç kalmasına yardımcı olabilir. Yaşa bağlı normal hafıza kaybıyla savaşmanın yanı sıra meditasyon, demans hastalarında hafızayı en azından kısmen iyileştirebilir. Aynı şekilde demanslı aile üyelerine bakanlarda stresi kontrol etmeye ve başa çıkmayı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Düzenli meditasyon yoluyla elde edebileceğiniz gelişmiş odak, hafızanızı ve zihinsel netliğinizi artırabilir. Bu faydalar, yaşa bağlı hafıza kaybı ve bunama ile mücadeleye yardımcı olabilir. İYİLİĞİ ORTAYA ÇIKARIYOR Bazı meditasyon türleri özellikle kendinize ve başkalarına karşı olumlu duyguları ve eylemleri artırabilir. Sevgi dolu şefkat meditasyonu olarak da bilinen bir tür meditasyon olan Metta, kendinize karşı nazik düşünceler ve hisler geliştirmekle başlar. İnsanlar pratik yoluyla bu nezaket ve bağışlamayı dışarıdan, önce arkadaşlarına, sonra tanıdıklarına ve nihayetinde düşmanlarına yaymayı öğrenirler. BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE EDİYOR Meditasyon yoluyla geliştirebileceğiniz zihinsel disiplin, öz kontrolünüzü ve bağımlılık yapıcı davranışları tetikleyen farkındalığınızı artırarak bağımlılıkları kırmanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, meditasyonun insanların dikkatlerini yeniden yönlendirmeyi, duygularını ve dürtülerini yönetmeyi ve arkasındaki nedenleri anlamalarını artırmayı öğrenmelerine yardımcı olabileceğini gösterdi. UYKUYU DÜZENLİYOR Nüfusun büyük bir bölümü uykusuzlukla mücadele ediyor. Günlük yaşamın yoğun stresi veya çeşitli ruhsal rahatsızlıklar, uykusuzluk sorununa neden olabiliyor. Fakat çeşitli meditasyon teknikleri, rahatlamanıza ve uykunuzu engelleyebilecek kaçak düşünceleri kontrol etmenize yardımcı olabilir. Bu, uykuya dalma süresini kısaltabilir ve uyku kalitesini artırabilir.