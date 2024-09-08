Hazar Gölü’nün ciğerci Perihan ablası: “Çocuğum küçükken müşterinin kucağına bırakıp yine çalıştım…”

Müşterilerine olan hizmeti en üst noktaya taşımak istediğini ifade eden ve eşi ile beraber 5 çocuğunu da burada büyüten Kurt, 22 yıldır tezgah başında hizmet vermeye devam ediyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİNİN EŞİ

En büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"İnsanlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Kadının olduğu yerde temizlik de ciğer kebabı da belli olur. Güzel şeyler çıkıyor. 'Siz de mi kebap işi yapıyorsunuz?' diyenler oluyor. Beni ocağın başında gördüklerinde müşteriler tereddüt ediyor. Kimi şaşırıyor kimi de mutlu oluyor. Bir erkekten daha güzel pişirdiğimi de görüyorlar. Bu durum da hoşuma gidiyor. 5 çocuğumu da burada büyüttüm ve çok zorluk çektim. Çocuklarım küçük olduğu zaman kimi zaman bir müşterinin kucağına bırakıp servis açardım."

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE HİZMET VERMEKTEN MUTLULUK YAŞIYOR

Arslan Kurt da eşiyle birlikte yerli ve yabancı turistlere hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ailesiyle iş kurmanın ve bu işi yürütmenin daha avantajlı olduğunu düşündüğünü aktaran Kurt, "Eşimle beraber çocukları da burada büyüttük." dedi.

Diyarbakır'dan Hazar Gölü'ne tatil için gelen Zafer Tütü, her yıl restorana uğradıklarını, Perihan Kurt'un pişirdiği ciğer kebabını yediklerini anlattı.

Tütü, "Ciğer kebabını yemeden ayrılmıyoruz. Aslında kadın eli değince daha lezzetli ve güzel oluyor." dedi.

"LEZZETİNE GÜVENDİĞİM İÇİN ÖNERİYORUM"

İlçede esnaf Birgül Dardağan da Hazar Gölü'nün ilçeye ciddi anlamda bir katma değer sunduğunu, turistlerin ilgi odağı olduğunu aktardı.

Havası ve suyuyla, doğal güzellikleriyle herkesin Hazar Gölü'nü görmesi gerektiğini dile getiren Dardağan, "Bir de bu ilçenin Perihan ablası var. Ciğerini yemeden işe gitmiyorum. Eline, koluna sağlık, kebabı harika yapar. Bana 'Nerede ciğer yiyebiliriz?' diye soran aileler oluyor, ben de 'Perihan ablaya gidin.' diyorum. Lezzetine güvendiğim için öneriyorum." diye konuştu.