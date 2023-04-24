HBsAg, bazı hastalıkların teşhisinde kullanılan bir kan testi olarak adlandırılmaktadır. Hastalıklara hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebilmek için bazı kan testlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. HBsAg testi de önemli kan testleri arasında yer almaktadır. Bu yazımızda sizler için HBsAg nedir, HBsAg negatif ve pozitif ne demek, normal değeri kaç olmalı gibi soruların cevaplarını derledik.

HBsAg Nedir?

HBsAg, Hepatit B yüzey antijeni ifadesinin kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Hepatit B hastalığının teşhisi için yapılan testleri ifade ederken bu kısaltmadan faydalanılmaktadır. Günümüzde birçok kişi HBsAg testi nedir diye merak etmekte ve arama motorları üzerinden araştırmalar yapmaktadır. HBsAg testi, Hepatit B kan panellerini meydana getiren önemli üç testten biri olarak tanımlanabilir. Hepatit B, son derece ciddi bir sağlık problemi olarak bilinmektedir. Vücutta görülen karaciğer iltihaplanması hastalığına Hepatit B denmektedir. Kişilerde bu hastalığın olup olmadığını kontrol etmek ve doğru teşhis koyabilmek için HBsAg kan testinden faydalanılmaktadır.

HBsAg Normal Değeri Kaç Olmalı?

Hepatit B yani karaciğer iltihabı hastalığı son derece dikkate alınması gereken ciddi bir hastalık türüdür. Kişilerin Hepatit B taşıyıcısı olup olmadığı yapılan kan testleri ile belirlenmektedir. Bu testler sonucunda hastalığın akut veya kronik olup olmadığı net bir şekilde anlaşılır. HBsAg testinde normal değerin 1'in altında olması gerekmektedir. Birçok kişi hbsag negatif ne demek diye merak etmektedir. Kan testinin sonucunda yazan değer 1'in altında olduğunda bu negatif manasına gelir. Yani test yapılan kişinin Hepatit B hastalığına karşı bağışıklığı olduğu anlamını taşır. Merak edilen bir diğer soru ise hbsag pozitif ne demek sorusudur. Yapılan kan testinde çıkan sonuç 1'in üstünde bir değere sahip olduğunda bu pozitif olarak yorumlanır. Pozitif çıkan sonuçlar hastalığın vücutta var olduğu anlamına gelmektedir.

HBsAg Neden Yüksek Çıkar?

HBsAg değerleri kişilerin yaşam stillerine, yaşlarına ve beslenme alışkanlıklarına göre şekillenmektedir. Bu değerin yüksek çıkması karaciğerde hasar olduğunu göstermektedir. HBsAg kan testindeki değerlerin yüksek çıkmasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler genel olarak şu şekildedir: