Hem çöpleri topluyor hem de çocukların gönüllerini alıyor! Kalp ısıtan o anlar...

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 5 yıldır çalışan 30 yaşındaki Özen, Boztepe Mahallesi'ndeki çöplerin toplanması için her akşam görev alıyor. Yaklaşık 5 ay önce Şirintepe Sokak'ta yaşayan bir grup çocuğun duvarda oturduğunu fark eden Özen, sohbet ettiği çocukların her akşam çöp kamyonunun gelişini beklediğini öğrendi.

Yaptığı davranış dolayısıyla mahalle sakinlerinin beğenisini kazanan Özen'in çocuklarla olan diyaloğunun yer aldığı görüntü ise sosyal medyada ilgi gördü.

"EN GÜZEL MOTİVE ŞEKLİM ONLAR"

Çocukluğunda yaşadığı mahalleye gelen çöp kamyonlarının dikkatini çektiğini dile getiren Özen, AA muhabirine, hayali olan mesleği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Özen, mesleğiyle ilgili ilkokulda yaşadığı bir anısına değinerek, "Arkadaşlarımın kimisi 'doktor', kimisi 'öğretmen' olmak istediklerini söylerdi. Öğretmenim bana da sordu 'çöpçü olacağım' dedim. 'Niye çöpçü olacaksın?' dedi. Ben de 'arabanın arkasında asılmak hoşuma gidiyor' dedim. Böyle de bir anım var." diye konuştu.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Özen, "İşimi severek yapıyorum, işimden memnunum. En büyük ilham kaynağım gördüğünüz gibi burada. Onlarla mutlu oluyorum, onlarla şarkı söylüyorum. En güzel motive şeklim onlar." dedi.

Daha önce görev yaptığı farklı mahallelerdeki çocuklarla da iyi anlaştığını ifade eden Özen, şöyle devam etti:

"Onlara şoför ağabeyim ve diğer personel arkadaşlarımızla beraber kendi imkanlarımız doğrultusunda bir gün öyle bir gün böyle küçük sürprizler yapıyoruz. Onların çevreye olan duyarlılığını ve çevrelerini kirletmediklerini görüyoruz. Onlara güzel bir yaşam alanı ve iyi bir gelecek hazırlamak için hem eğlenceli hem de bilinçli şekilde temiz bir Ortahisar sunmanın hedefindeyiz."