Hemen buzdolabından çıkarın! "Ertesi gün yerim" diye beklettiğiniz o besin zehir saçıyor

Uygun koşullarda muhafaza edildiğinde herhangi bir risk barındırmadığı düşünülse de bazı yiyecekler özel olarak ertesi günde tüketilmemesi gereken bazı özellikler barındırır. Bu nedenle neleri, neden yiyemeyeceğiniz hakkında bir fikre sahip olmak oldukça önemlidir. İşte "yeniden yerim" dememeniz gereken o gıdalar…
PİZZA
En lezzetli seçeneklerden biri olan pizza, ertesi güne kaldığında ve soğuduğunda da lezzetinden bir şey kaybetmese de oldukça tehlikeli olabilir. Örneğin; gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için pizzayı tezgahta iki saatten fazla bekletmemek gerekir. Kalan pizzayı tüketebilmek için mümkün olan en kısa sürede hava almayan bir kabın içine koymanız gerekiyor. Ayrıca pizza soğuduktan sonra birkaç gün boyunca tüketim için güvenlidir. İki günün ardından bu pizzadan yemeniz büyük risk taşır.
DENİZ ÜRÜNLERİ
Deniz ürünleri, yeni ve doğru yöntemle piştiğinde bir sağlık deposu olsa da ısıtılan bir deniz ürünü, oldukça tehlikeli olabilir. Örneğin; tadını ve dokusunu kaybedebilir. Ayrıca pişmiş deniz ürünlerini dört günden daha uzun süre muhafaza etmek, bakteri üreme sürecini tetikler ve oldukça riskli bir enfeksiyon sürecini başlatabilir. Üstelik deniz ürünleri, oda sıcaklığında iki saatten daha uzun süre bekletilmemelidir.
ISPANAK
Ispanak bir tür süper gıda olarak sınıflandırılır. Gözler, kemikler, saç, cilt ve hatta kalp için olmazsa olmaz faydaları bir arada sunar. Ancak ıspanağı mikrodalgada ısıtmamaya dikkat etmeniz gerekir. Bu yeşil yapraklı sebze, nitrat bakımından oldukça yüksektir ve tekrar ısıtıldığında toksik bir hale gelebilir. Ayrıca bu sebzeyi ikinci kez ısıtmak, ıspanaktaki demiri oksitleyerek tüketilmesini tehlikeli hale getirebilir. Bu nedenle ıspanağı yeni pişmiş olarak tüketmek çok daha sağlıklıdır.
TAVUK
Tavuğu çözdürürken ve çiğ tavuğu tüketirken olası salmonella tehlikesine karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Az pişmiş tavuk da salmonella enfeksiyonuna yol açabilir. Bu nedenle tavuğun iyi piştiğinden emin olmanız da oldukça önemli.
Tavuğun uygun olmayan şekilde yeniden ısıtılması da tehlikeli olabilir. Pişirme, tavuktaki bakterileri kalıcı olarak ortadan kaldırmaz ve salmonella gibi bakterilerin pişirildikten sonra bile yeniden üremesi mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, mikrodalgalar her zaman eşit düzeyde ısıyla yiyeceklere nüfuz etmez. Bu da enfeksiyon olasılığını artırır. Tavuğu fırında veya set üstü ocakta yeniden ısıtmak ve için en az 70 derecede olduğundan emin olmak gelir.
KIZARTILMIŞ BESİNLER
Soğan halkası, patates kızartması gibi yağlı yiyeceklerin içindeki yağ sorun oluşturabileceği için tekrar ısıtılması gerekir. Bu yağlar yeniden ısıtma işlemi sırasında çok ısındığında ise toksin içeren bir gıdaya dönüşebilir. Bu nedenle kızartılmış besinleri yeniden ısıtılması için en iyi uygulama, düşük sıcaklıkta fırına koymaktır.
YENİDEN ISITMA RİSKİ
Tekrar tekrar yemek ısıtmak, güvenli bir işlem değildir. İlk artakalan yemekleri ilk kez ısıtırken bile oldukça dikkatli olmak gerekir. Aynı yemekleri her yeniden ısıtma işlemi ise o yiyeceğin gıda zehirlenmesi riskini artırır. Bu nedenle, yalnızca tüketmeyi planladığınız kadar yiyecek ısıtmanız daha doğrudur.
MANTAR
Mantarlar, içeriğindeki selenyum, bakır ve magnezyum içeriği ile oldukça sağlıklıdır. Meme kanseri, prostat kanseri gibi birçok kanser türünü engeller. Ayrıca bir muza eşit düzeyde potasyum ve D vitamini içerirler. Ancak mantar içeren artakalan yemekleri tüketirken oldukça dikkatli olmak gerekir. Mantarlardaki protein, uygun şekilde depolanamadığında içeriğindeki mikroorganizmalar tarafından tehlikeye girebilir. Ayrıca mantarlar, oldukça çabuk bozulan bir türdür. Bu nedenle yeniden ısıtmaya fırsat vermeden pişirdikten sonra tek seferde tüketmek çok daha güvenlidir.
PATATES
En popüler yiyeceklerden biri olan patates, daha sonra yemek için o kadar güvenli olmayan seçenekler arasında yerini alır. Patatesleri alüminyum folyoya sarılı olarak tezgahta bırakmak, Clostridium botulinum'un büyümesine neden olabilir. Bu bakteri, nefes alma zorluğuna neden olabilecek botulizm adlı bir hastalığa neden olur. Patatesleri saklamak için mutlaka buzdolabı gibi soğuk bir ortam tercih edilmelidir. Arta kalan patatesler, yaklaşık dört gün boyunca tüketmek güvenlidir.
YUMURTA
Yumurta, genellikle hazırlandıktan sonra taze olarak tüketilmelidir. Bu yiyecekleri saklamak isteseniz bile buzdolabında maksimum iki saat saklanmalıdır. Buradaki en büyük tehlike ise salmonelladır. Bu nedenle arta kalan yumurtaları tüketmemek daha sağlıklı bir seçenektir.
MAKARNA
Soğuk pizza gibi makarna da sevdiğiniz seçeneklerden biridir. Bir sonraki öğününüzde yiyebilmek için makarnayı mutfak tezgahında tutmak cazip gelse de, bunu yapmak oldukça tehlikelidir. Örneğin; Belçika'da 20 yaşındaki bir adam artık makarna yedikten sonra öldü. Eve daha yakın bir yerde, Massachusetts eyaletindeki bir üniversite öğrencisi, yemekten arta kalan lo mein ve tavuk yemekten sonra gıda zehirlenmesine yakalandı ve septik şoka girdi.
Buzdolabınızda kalan makarna bulursanız ve ne kadar süredir orada olduğundan emin değilseniz, en iyi seçeneğiniz onu çöpe atmaktır. Ve yemek yapıyorsanız ve çok fazla makarna yaptıysanız, diğer birçok yiyecek gibi, arta kalan makarnanın da pişirmeden sonraki iki saat içinde buzdolabınıza konması gerektiğini unutmayın.
PİRİNÇ
Pirinç, tüm mutfakların, vazgeçilmez temel gıda maddelerinden biri. Fakat artalan bir pirinç yemeği, oldukça tehlikeli olabilir. Bunun nedeni, bazı pirinçlerin pişirildikten sonra bile hayatta kalabilen Bacillus cereus adlı bakterilerin sporlarını barındırabilmesidir. Pirinç çok uzun süre oda sıcaklığında soğutulmadan bırakıldığında, bakterilerin çoğalmasına ve gıda zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle, yalnızca bir öğün için yeterli miktarda pirinç yapmak en iyi yöntemdir.
Buzdolabında kalan pirinç pilavı, dolma gibi çeşitli pirinç içeren yemekleriniz mevcutsa, bu besin, üç gün içinde tüketilmelidir. Fakat tüketmeden önce kokusunda veya tadından herhangi bir tuhaflık olmadığını da kontrol etmeniz önemlidir.