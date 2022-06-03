Hemen buzdolabından çıkarın! "Ertesi gün yerim" diye beklettiğiniz o besin zehir saçıyor

Tekrar tekrar yemek ısıtmak, güvenli bir işlem değildir. İlk artakalan yemekleri ilk kez ısıtırken bile oldukça dikkatli olmak gerekir. Aynı yemekleri her yeniden ısıtma işlemi ise o yiyeceğin gıda zehirlenmesi riskini artırır. Bu nedenle, yalnızca tüketmeyi planladığınız kadar yiyecek ısıtmanız daha doğrudur.

Mantarlar, içeriğindeki selenyum, bakır ve magnezyum içeriği ile oldukça sağlıklıdır. Meme kanseri, prostat kanseri gibi birçok kanser türünü engeller. Ayrıca bir muza eşit düzeyde potasyum ve D vitamini içerirler. Ancak mantar içeren artakalan yemekleri tüketirken oldukça dikkatli olmak gerekir. Mantarlardaki protein, uygun şekilde depolanamadığında içeriğindeki mikroorganizmalar tarafından tehlikeye girebilir. Ayrıca mantarlar, oldukça çabuk bozulan bir türdür. Bu nedenle yeniden ısıtmaya fırsat vermeden pişirdikten sonra tek seferde tüketmek çok daha güvenlidir.

PATATES

En popüler yiyeceklerden biri olan patates, daha sonra yemek için o kadar güvenli olmayan seçenekler arasında yerini alır. Patatesleri alüminyum folyoya sarılı olarak tezgahta bırakmak, Clostridium botulinum'un büyümesine neden olabilir. Bu bakteri, nefes alma zorluğuna neden olabilecek botulizm adlı bir hastalığa neden olur. Patatesleri saklamak için mutlaka buzdolabı gibi soğuk bir ortam tercih edilmelidir. Arta kalan patatesler, yaklaşık dört gün boyunca tüketmek güvenlidir.

YUMURTA

Yumurta, genellikle hazırlandıktan sonra taze olarak tüketilmelidir. Bu yiyecekleri saklamak isteseniz bile buzdolabında maksimum iki saat saklanmalıdır. Buradaki en büyük tehlike ise salmonelladır. Bu nedenle arta kalan yumurtaları tüketmemek daha sağlıklı bir seçenektir.