Hemen çıkarın! Asla banyonuzda olmaması gereken o eşyalar

HAVLULAR

Günümüzde güzel katlanmış havluların banyoda açık raflarda durduğu ve askılara asılan bornozların çok moda olduğu fotoğraflar görüyoruz. Ancak bu şekilde saklamaya karar verirseniz, temiz, kuru bir havlunun hoş dokunuşunu unutmalısınız. Çünkü havlularınız ve bornozlarınız her zaman nemli olacak, bu da bakteri barındırmak için mükemmel bir ortam. Bu nedenle, evinizde temiz banyo eşyalarını saklamak için başka bir yer bulsanız iyi olur.

BİTKİLER

Ev bitkileri herhangi bir odanın içini canlandırabilir ve banyo da bu alanlardan biri olarak sıklıkla kullanılıyor. Ancak, izlemeniz gereken bir dizi koşul bulunuyor. Her şeyden önce, odada gün ışığı olması gerekir çünkü onsuz fotosentez mümkün değildir. Odada pencere yoksa, kendinize bir gün ışığı lambası almanız gerekecek.

İkinci olarak, hava sirkülasyonu sağlamanız gerekecek. Odanın havalandırılması, çürümeyi ve mantar hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemek için gereklidir. Ayrıca nemli hava durgunlaştığında, odada ve bitkilerde aslında savaşılması çok zor olan küf ve külleme görünebilir. Her durumda, bitkileri banyodan çıkarmanız ve doğrudan ışık kaynağı olan başka bir odaya koymanız gerekecek.