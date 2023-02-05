Hemen çıkarın! Asla banyonuzda olmaması gereken o eşyalar

Banyoda tuttuğumuz ve orada olmasını gayet normal karşıladığımız birçok eşya, aslında oldukça zararlı olabilir. İşte banyoda bulundurmamak gereken eşyalar...
KİRLİ ÇAMAŞIR SEPETİ
Banyoda bulunan bir çamaşır sepeti kesinlikle mükemmel bir fikir. Kirli çamaşırları duştan hemen önce ve kullanılmış havluları duştan hemen sonra koymak uygundur. Ancak artan nem nedeniyle kıyafetlerinizde küf ve ekşi koku gibi şeyler görünebilir. Ayrıca, çeşitli bakterilerin üremesini teşvik edecek ve 60°C'de bir yıkama döngüsü bile onlardan kurtulmaya yardımcı olmayacaktır.
KEDİ KUMU
Her şey kumun nemi çekebileceği dolgu mazlemesi ile ilgili. Daha küçük parçalar, zemine yayıldığında nemi mükemmel şekilde emer. Evcil hayvanınızın tuvaleti banyoda ise, dolgu maddesi de havadaki buharı emecek ve özelliklerini kaybedecektir. Aynı zamanda hoş olmayan bir kokunun yayılmasına da katkıda bulunur. Üreticiler, kum kabının kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklanmasını önermektedir.
HAVLULAR
Günümüzde güzel katlanmış havluların banyoda açık raflarda durduğu ve askılara asılan bornozların çok moda olduğu fotoğraflar görüyoruz. Ancak bu şekilde saklamaya karar verirseniz, temiz, kuru bir havlunun hoş dokunuşunu unutmalısınız. Çünkü havlularınız ve bornozlarınız her zaman nemli olacak, bu da bakteri barındırmak için mükemmel bir ortam. Bu nedenle, evinizde temiz banyo eşyalarını saklamak için başka bir yer bulsanız iyi olur.
BİTKİLER
Ev bitkileri herhangi bir odanın içini canlandırabilir ve banyo da bu alanlardan biri olarak sıklıkla kullanılıyor. Ancak, izlemeniz gereken bir dizi koşul bulunuyor. Her şeyden önce, odada gün ışığı olması gerekir çünkü onsuz fotosentez mümkün değildir. Odada pencere yoksa, kendinize bir gün ışığı lambası almanız gerekecek.
İkinci olarak, hava sirkülasyonu sağlamanız gerekecek. Odanın havalandırılması, çürümeyi ve mantar hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemek için gereklidir. Ayrıca nemli hava durgunlaştığında, odada ve bitkilerde aslında savaşılması çok zor olan küf ve külleme görünebilir. Her durumda, bitkileri banyodan çıkarmanız ve doğrudan ışık kaynağı olan başka bir odaya koymanız gerekecek.
KADIN HİJYEN ÜRÜNLERİ
Nem, genellikle tampon ve hijyenik pedlerin yapıldığı pamuğun ana düşmanıdır. Bu malzeme küf sporlarına ve bakterilere karşı oldukça hassastır, ısı ve nem ise sağlığınızı etkileyebilecek mikropların büyümesini ve çoğalmasını teşvik eder. Ayrıca, pedler ve tamponlar nemi kolayca emebilir ve şişebilir. Bu arada, pamuk topları, pamuklu pedler ve sıradan pamuklar aynı kaderi paylaşabilir.
Açık kadın hijyen ürünleri paketini kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklamaya çalışın. Her ayrı öğenin ayrı bir paketi olması daha iyidir. Ana paketi açtıktan sonra bile sterilliklerinin garantisidir.
DOĞUM KONTROL HAPI
Tıpkı birçok ilaç türü gibi, doğum kontrol haplarının da nem veya ısı yakınında saklanmaması gerekiyor. Kapalı ambalajda olsalar bile çabuk bozulurlar. Sıcaklık dalgalanmaları ürünün kimyasal bileşimini değiştirebilir. Bu nedenle, haplarınızı banyoda tutarsanız, hamilelik testinizde 2 çizgi görürseniz şaşırmamalısınız. Salondaki herhangi bir dolap, ilaç depolamak için yeterli olacaktır.
TIRNAK MAKASI VE MANİKÜR MALZEMELERİ
Makas, cımbız veya törpüde kullanılmış çeliğin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, banyoda uzun süre saklarsanız hiç kullanmamış olsanız bile er ya da geç paslanmaya başlarlar. Sonuçta buhar da sudur.
ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER
"Banyo dışında başka nerede saç kurutma makinesi ve elektrikli tıraş makinesi saklayabilirsin?" diye merak edebilirsiniz. Bu eşyaları bu odada kullanmak mantıklı ve kullanışlı. Bununla birlikte, buhar ve nem, elektrikli cihazların çalışma ömrünü büyük ölçüde azaltır. Bunun nedeni, yalnızca bu eşyanın içine su veya nem girmesi durumunda çalışmayı durdurması değil, aynı zamanda ıslak ellerle dokunulduğunda elektrik çarpmasına da neden olabilmesidir.
OJELER
Sıcaklık ve nemdeki değişiklikler nedeniyle ojeniz daha hızlı bozulacak, kalınlaşacak ve solacaktır. Çeşitli kutular, çekmeceler, dolaplar, raflar gibi oje saklamak için daha uygun birçok yer var. Akılda tutulması gereken en önemli şey, bu ürünün yaklaşık olarak aynı sıcaklıkta, ışıktan korunan serin ve kuru bir yerde saklanması gerektiğidir.
TIRAŞ BIÇAKLARI
Tıraş bıçakları artan nem nedeniyle oksitlenir ve paslanır. Yedek bıçaklar siz daha kullanmaya başlamadan bozulabilir. Bu yüzden bu bıçakları sadece banyoya geldiğinde kapalı paketlerde saklayabilirsiniz. Ayrıca bıçaklarınızın ömrünü uzatmak için kullandıktan sonra pas görünümünü önlemek için tıraş makinesini kurutmalısınız.
AĞDA
Ağdanın yapışkan yapısı, erimeye başlar ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında şerit artık etkili olmaz. Maruz kaldıktan hemen sonra kullanmazsanız, şerit özelliklerini kaybeder ve gerekli anda işlevini tam olarak yerine getiremez. Üreticiler, ağdanın suyla temas etmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bu nedenle ağda bantlarını kuru bir yerde saklamak daha iyidir.