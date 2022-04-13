Her gece aynı saatte mi uyanıyorsunuz? Sebebine inanamayacaksınız! Çin tıbbına göre…

Antik Çin Tıbbı Vücut Saati bakış açısına göre, enerji, günün farklı saatlerinde vücudun farklı bir meridyenden geçer. Bu meridyenler, sağlığı ve canlılığı teşvik etmek için farklı organlara enerji gönderen kanallar gibi düşünülebilir. Bu kanallarda bir tıkanıklık oluştuğunda enerji geçiş sağlayamaz ve durgunluğa veya enerji birikimine neden olur. Bu durum ise uyku bölünmesine neden olarak sizi uyandırabilir.

Sürekli olarak aynı saatlerde uyanmak, Çin tıbbına göre bazı enerji akış problemlerine işaret eder. Örneğin; her gece saat 3'te uyanmak, bilmediğiniz bir sorunun cevabı olabilir, bazı enerji akışlarıyla ilgili sinyaller veriyor olabilir. İşte saatlere göre farklı anlamlar…