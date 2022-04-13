Her gece aynı saatte mi uyanıyorsunuz? Sebebine inanamayacaksınız! Çin tıbbına göre…

Antik Çin Tıbbı Vücut Saati bakış açısına göre, enerji, günün farklı saatlerinde vücudun farklı bir meridyenden geçer. Bu meridyenler, sağlığı ve canlılığı teşvik etmek için farklı organlara enerji gönderen kanallar gibi düşünülebilir. Bu kanallarda bir tıkanıklık oluştuğunda enerji geçiş sağlayamaz ve durgunluğa veya enerji birikimine neden olur. Bu durum ise uyku bölünmesine neden olarak sizi uyandırabilir.
Sürekli olarak aynı saatlerde uyanmak, Çin tıbbına göre bazı enerji akış problemlerine işaret eder. Örneğin; her gece saat 3'te uyanmak, bilmediğiniz bir sorunun cevabı olabilir, bazı enerji akışlarıyla ilgili sinyaller veriyor olabilir. İşte saatlere göre farklı anlamlar…
21:00 - 23:00 - UYKUYA DALMA SORUNU
Sıklıkla uykuya başlama saati olan bu zaman diliminde, rutinde olması gerektiğinin aksine uykusuzluk sorunuyla baş etmek zorunda kalıyorsanız aşırı stres ve günün getirdiği endişeleri yoğun şekilde hissettiğiniz anlamına gelir. Bununla mücadele etmek için pozitif mantralar, meditasyon veya gevşeme egzersizleri önerilir.
23:00 - 01:00 ARASI UYANMA
Antik Çin tıbbına göre bu zaman dilimi, safra kesesinin enerji meridyenlerinin aktif olduğu zamandır. Bu saatte uyanmak genellikle duygusal hayal kırıklığı ile ilişkilidir. Koşulsuz kendini kabul etmeyi ve başkalarını affetmeyi denemek önerilir.
1:00 - 3:00 ARASINDA UYANMA
Çin tıbbına göre bu saatler, karaciğer ile ilişkili enerji meridyenidir. Bu saatte uyanmak, öfke ve aşırı yang enerjisi duygularıyla ilişkilidir. Soğuk su içmeyi ve öfkelenmenize neden olan durumu doğrudan kontrol altına almayı deneyin. Bunu yaparsanız gece boyunca huzur içinde dinlenmeye başlayacaksınız.
03:00 - 05:00 ARASI UYANMA
Bu zaman diliminde uyanmak genellikle üzüntü ile ilgilidir. Tekrar uykuya dalmanıza yardımcı olmak için yavaş, derin nefes almayı deneyin ve derin bir şekilde zihninizi rahatlatmaya çalışın.