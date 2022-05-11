Her kadının hayatında en az bir kez ihtiyaç duyacağı basit ama hayat kurtaran 7 tüyo

Kadınların doğuştan gelen bir mücadeleci ruha sahiptir. Yaşamları boyunca büyük ağrılar çekmek zorunda kalırlar. Özellikle doğum sancısı ve adet dönemlerinde. Adet dönemindeki sancıları azaltmanın birkaç yöntemi var. Aynı zamanda hayatınızı kolaylaştıracak birçok bilgi mevcut. Gelin bu bilgilere beraber bakalım.

ADET KRAMPLARI NASIL AZALTILIR?





Adet sancısı, her kadının korkulu rüyalarından biri oluyor. Ayrıca en kötü sancılar arasında yer alıyor. Ağrı kesiciler, sıcak su torbaları ve dindirmek için birçok yöntem bulunsa da, bazen pek işe yaramıyor. Adet ağrısını azaltmak için, bir kalemin kauçuk ucunu alın ve diğer kulağa geçmeden önce bir dakika boyunca üst boşluğa masaj yapın. Şaşırtıcı fakat bu ağrıyı dindirmeye yardımcı olacak.

TIRAŞTAN SONRA JİLET YANIĞI NASIL ÖNLENİR?

Tıraştan sonra jilet yanmasını önlemek için, kokusuz bir tıraş kremi veya sabunu kullanın ve tıraştan sonraki ikinci günde pul pul dökün. Kokulu ürünler genellikle cilt tahrişine neden olabilecek bileşenlere sahip olduğundan, kokulardan tamamen kaçınmak daha iyidir. Ayrıca, tıraştan sonra peeling yapmak, kıl köklerinizi yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

YAĞ LEKELERİ NASIL ÇIKARILIR?





Yağ lekelerini bebek pudrası sürerek ve yağı emmesi için bekleterek giysilerden çıkarabilirsiniz. Talk pudrası, kumaşınızın lifleri arasındaki boşlukları doldurarak yağın daha kolay emilmesini sağlar. Gece boyunca ıslattıktan sonra, tozu yumuşak bir diş fırçası ile ovalayın. Sonrasında güzelce durulayın.

DEODORANT İZLERİ NASIL GEÇER?





Lekeli giysiler çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Çoğu durumda, sebum, çamaşır deterjanı ve alüminyum tuzları arasındaki karmaşık etkileşimden kaynaklanırlar. Bununla birlikte, cilt yağları kir parçacıklarıyla karıştığında giysileri lekeleyebileceğinden, sarı lekeler terlemeyi önleyici madde olmadan da oluşabilir.

Her ikisinden de kurtulmak için hidrojen peroksit, bulaşık deterjanı ve kabartma tozunu birlikte karıştırın. Daha sonra karışımı bir diş fırçasına sürün ve lekeyi nazikçe ovalayın. Bu yöntem beyaz, siyah ve renkli giysiler üzerinde çalışır.

İNATÇI BİR KAVANOZ NASIL AÇILIR?





Turşu kabı gibi inatçı kavanozları açmak için kapağını bir dakika sıcak suyun altına koyun. Böylece kapağı gevşemiş olacak ve herhangi bir yardım almadan açabileceksiniz.

YANMIŞ TAVA NASIL TEMİZLENİR?

Yanmış bir tavayı temizlemek için, su ve kabartma tozunu kaynatın. Ardından yıkayın. Kabartma tozu, kir ve yağın suda kolayca çözülmesine neden olan, kolay çıkarılmasını sağlayan orta düzeyde bir alkali olduğu için iyi bir temizleme kimyasalıdır.