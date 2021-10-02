Her sabah alarmı erteleyerek uyananlar dikkat! Dysania’dan nasıl kurtulabilirsiniz?

Alarma rağmen yataktan kalkamamak, bazen 1 veya 2 saat gibi uzun sürelere yayılabilir. Resmi bir teşhis olmadığı için tıbbi bir durum olarak nitelendirilmese de bu şikayete sahip birçok kişinin şikayetleri üzerin bu durum, dysania olarak kayıtlara geçiyor. Herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı dysania halinin sebepleri ve çözümlerini sizler için derledik.

BAŞKA BİR SORUNUN İŞARETİ Mİ?

Dysania hali, genellikle diğer insanlar tarafından tembellik olarak nitelendirilse de aslında durum bundan daha fazlası olabilir. Yoğun bir yorgunluk buna sebep olabileceği gibi başka sağlık sorunları da bunun bir işareti olabilir. Bu sağlık sorunlarından bazılarını gözden geçirerek uyanamama halinden kurtulabilirsiniz. Bu duruma neden olan rahatsızlıklardan bazıları:

Depresyon: Üzüntü, kaygı ve yorgunlukla birlikte sıklıkla görülen bu duygudurum bozukluğu, en başta gelen dysania sebeplerinden biri olabilir.

Kronik Yorgunluk Sendromu: Bu sendroma sahip kişiler, uzun süren ve şiddeti yüksek yorgunluk atakları geçirmeleri nedeniyle yataktan çıkmak bile istemeyebilirler.

Fibromiyalji: Bu rahatsızlık, yaygın bir ağrı durumunun yanı sıra ruh hali değişikliklerine ve yoğun bir yorgunluk hissini neden olduğu için sabahları uyanmakta zorlanmanıza sebep olabilir.

Uyku Apnesi: Uyku apnesinin uyku sırasında neden olduğu nefes kesintileri, yorgunluk ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Bu durum ise dysania için uygun bir ortam yaratabilir.

Anemi: Yeterli düzeyde kırmızı kan hücresinin olmaması durumu olan anemi, enerji seviyesini düşürerek kronik bir yorgunluğa neden olduğu sabahları uyanmayı zorlaştırabilir.

Tiroid Bozukluğu: Tiroid bezleri, olması gerektiği gibi çalışmıyorsa kendinizi halsiz hissetmenize neden olabilir.

Diyabet: Yüksek kan şekeri seviyesi, enerjinizin düşmesine neden olabilir.

Huzursuz Bacak Sendromu: Bu bozukluk, dinlenirken bacaklarınızı hareket ettirmenize neden olur. Bu durum ise yeterince dinlenememenize neden olduğu için sabahları uyanmakta zorlanmanıza sebep olabilir.

Kalp Rahatsızlıkları: Kalp sorunları, sizin normalden daha fazla yorulmanıza sebep olabileceği için dysania durumuyla daha fazla mücadele etmenizle sonuçlanabilir.

Uyku Bozuklukları: Uykusuzluk ve narkolepsi gibi uyku sorunları, uykunuzu yeterince alamayacağınız için sabahları uyanmayı da oldukça zorlaştırabilir.

RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Uygun tedavi olmadan durumunuz daha da kötüleşebilir. Depresyonunuz varsa, bu tehlikeli olabilir çünkü tedavi edilmemiş bir akıl sağlığı bozukluğu, kendinize zarar verme olasılığınızı artırabilir. Düşük aktivite ve çok fazla uyku da sağlığınız için kötü olabilir. Çoğu yetişkin için önerilen uyku miktarı gecelik 6 ila 8 saattir. 2014 yılında yapılan bir araştırma, günde 10 saatten fazla uyuyan kişilerin psikiyatrik hastalıklara ve daha yüksek vücut kitle indeksine (BMI) sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. European Heart Journal'da yayınlanan 2018 tarihli bir makalede araştırmacılar, önerilen miktardan daha fazla uyumak ile daha yüksek kalp hastalığı, felç ve ölüm riski arasında bir bağlantı buldular. Özellikle, günde 10 saatten fazla uyuyanların riski% 41 daha fazla.

NASIL YARDIM ALINIR?

Dysania bir hastalık değildir. Altta yatan bir durumun belirtisidir. Tedavi etmek için temel nedeni veya nedenleri bulmanız ve ele almanız gerekir.

Yataktan kalkma konusunda ciddi ve uzun vadeli sorunlarınız varsa, doktorunuza görünün.

Ziyaretinizden önce aşağıdakilerin bir listesini yapmak yardımcı olabilir:

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SEMPTOMLARLA NASIL BAŞ EDEBİLİRSİNİZ?

Altta yatan durumunuzu tedavi etmek, uyanarak sorunlarınızı çözmenize yardımcı olmak için uzun bir yol kat edecektir. Sebep ne olursa olsun, iyi uyku alışkanlıklarını uygulamaya yardımcı olacaktır:

Bir program izleyin: Vücut saatinizi kontrol etmenize yardımcı olması için her gün aynı saatte yatağa girin ve her gün aynı saatte uyanın.

Kafein, alkol ve nikotinden uzak durun: Bunlar uykunuzu bozabilir.

Uykuyu sınırlayın: Gündüz uzun şekerleme yapmak geceleri uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Bir kestirmeye ihtiyacınız varsa, 30 dakikadan fazla dinlenmeyin ve günün geç saatlerinde ertelemeyin.

Egzersiz: Günlük fiziksel aktivite enerjiyi artırabilir ve ayrıca daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Ancak yatma vaktine çok yakınken aşırıya kaçmayın.

Odanızı uykuya uygun hale getirin: Çok fazla ışık veya gürültü uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Uyumak için rahat bir yer yaratmak için gölgelikler, kulak tıkaçları veya beyaz gürültü makinesi kullanın. Ayrıca yatak odanızın serin olduğundan emin olun. 16 ile 19 derece arası idealdir.

Ekranlardan uzak durun: Yatmadan önce tablet, telefon, TV, dizüstü bilgisayar ve diğer aygıtları kullanmak vücudunuzun saatini bozabilir. Bu uyumayı zorlaştırabilir. Yatmadan en az 30 dakika önce cihazları kullanmayı bırakın.