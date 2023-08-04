Her seferinde pencereleri parıl parıl yapıyor! Bu karışım ayna gibi olmalarını sağlayacak…

İçinde beyaz sirke bulunan bir kase ılık su da aynı şekilde pencereleri temizlemede etkili olacaktır. Temizlik konusunda uzman bir başka isim de camları temizlemek için beyaz sirke kullanılmasını tavsiye etti, ancak renkli bir bezlerden kaçınılmasını önerdi.

Uzman şöyle açıkladı: "Pencerelerinizdeki çizgileri önlemenin bir yolu, başlamadan önce tüm tozu kağıt veya mikrofiber bir bezle temizlediğinizden emin olmaktır. Ardından, 10 ölçek ılık suya bir ölçek damıtılmış (beyaz) sirkeden oluşan bir sprey kullanarak, cama eşit şekilde dağıtmadan önce doğrudan bir beze uygulayın. "

"Biraz ekstra ışıltı katmak için, çözeltiyi eklemeden önce bezin üzerine biraz karbonat serpin ve bu, temizleme işlemine yardımcı olacaktır."