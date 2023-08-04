Her seferinde pencereleri parıl parıl yapıyor! Bu karışım ayna gibi olmalarını sağlayacak…

Pencerelerin hem içi hem de dışı, özellikle uzun süre temizlenmeden bırakıldığında kirlenebilir ve bu da kötü bir görüntüye neden olabilir.
Yağmur yağdığında, camların daha da kirlenmesine neden olabilecek birikintiler dışarıda birikebilir, bu nedenle bunların temizlenmesi önemlidir.
Temizlik uzmanları ise camlarda bu lekelerin oluşmaması için cam temizleyici olarak kullanmak yerine bir sprey şişesinde soğuk siyah koyup onu kullanmanızı öneriyorlar.
Mikrofiber bir bezle birlikte siyah çay kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer güze bir koku isterseniz içerisine en sevdiğiniz bulaşık deterjanından da biraz ekleyebilirsiniz.
Camları temizlerken altın kural, bezin kuru olduğundan emin olmaktır. Soğutulmuş siyah çay ve temiz bir mikrofiber bez kullanmanız yeterli olacaktır.
Siyah çaydaki tannik asit, camlar için mükemmel olarak kiri ve yağı çözen bir temizlik maddesi görevi görür.
Çay poşetini çıkarmadan önce kaynayan suya bir çay poşeti koymanız ve yaklaşık beş dakika boyunca dağılmasına izin vermeniz yeterlidir.
Daha kolay temizlik için karışımı bir sprey şişesine koymadan önce suyun tamamen soğumasını bekleyin. Camlara uygulandıktan sonra, silmek için bir mikrofiber bir bez veya bir silecek kullanın. Ya da camları parlatmak ve herhangi bir çizgi oluşmasını önlemek için gazete kullanabilirsiniz.
SİRKELİ KARIŞIM
İçinde beyaz sirke bulunan bir kase ılık su da aynı şekilde pencereleri temizlemede etkili olacaktır. Temizlik konusunda uzman bir başka isim de camları temizlemek için beyaz sirke kullanılmasını tavsiye etti, ancak renkli bir bezlerden kaçınılmasını önerdi.
Uzman şöyle açıkladı: "Pencerelerinizdeki çizgileri önlemenin bir yolu, başlamadan önce tüm tozu kağıt veya mikrofiber bir bezle temizlediğinizden emin olmaktır. Ardından, 10 ölçek ılık suya bir ölçek damıtılmış (beyaz) sirkeden oluşan bir sprey kullanarak, cama eşit şekilde dağıtmadan önce doğrudan bir beze uygulayın. "
"Biraz ekstra ışıltı katmak için, çözeltiyi eklemeden önce bezin üzerine biraz karbonat serpin ve bu, temizleme işlemine yardımcı olacaktır."