Her yıkadığınızda yeni alınmış gibi olacak! İşte giysilerinizin ömrünü uzatan yöntem…

Kadınların en hassas olduğu şeylerin başında kıyafetleri gelir. Güzel ve tarz kombinler yapmak için kıyafetlere tonlarca para harcarız. Ancak aldığımız bu kıyafetler birkaç yıkamadan sonra renk vermeye ve yıpranmaya başlıyor. Peki bunu nasıl önleriz? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:06 PAYLAŞ ABONE OL

Birçok kadın kıyafetlerin ömrünü uzatmanın zor olduğunu düşünüyor. Fakat durum gözüktüğünün tam tersi! Nasıl mı? Gelin hep birlikte bakalım.

YENİ ALDIĞINIZ KIYAFETLERİ YIKAYIN Bu hataya sakın düşmeyin! Genelde alınan kıyafetler yıkanmıyor fakat o kıyafetleri ilk siz giymiyorsunuz bu yüzden mutlaka yıkamayı ihmal etmeyin. Birçok kişinin elinden geçtiği ürün sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Üstelik sadece başkalarının denemesiyle de kalmıyor, üretildiği fabrikalarda birtakım işlemlerden geçtikleri için, gerek bakteriyel gerekse kimyasal işlemlere maruz kalıyorlar.