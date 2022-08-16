Her yıkadığınızda yeni alınmış gibi olacak! İşte giysilerinizin ömrünü uzatan yöntem…

Birçok kadın kıyafetlerin ömrünü uzatmanın zor olduğunu düşünüyor. Fakat durum gözüktüğünün tam tersi! Nasıl mı? Gelin hep birlikte bakalım.
YENİ ALDIĞINIZ KIYAFETLERİ YIKAYIN
Bu hataya sakın düşmeyin! Genelde alınan kıyafetler yıkanmıyor fakat o kıyafetleri ilk siz giymiyorsunuz bu yüzden mutlaka yıkamayı ihmal etmeyin. Birçok kişinin elinden geçtiği ürün sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Üstelik sadece başkalarının denemesiyle de kalmıyor, üretildiği fabrikalarda birtakım işlemlerden geçtikleri için, gerek bakteriyel gerekse kimyasal işlemlere maruz kalıyorlar.
KİR DERECESİNE BAKIN
Kıyafetlerinizi yıkarken en sık yaptığınız hatalardan biri kirlenmiş giysilerin kir derecesine dikkat etmemektir. Özellikle çamaşırlarınız çok kirliyse, 1 gün ya da 1-2 saat giydiğiniz kıyafetlerinizi bir arada yıkamamaya özen göstermelisiniz. Çünkü bu kıyafetlerin ekstra bir suya ihtiyacı vardır.
BOYUTUNA DİKKAT!
Uzmanlara göre yıkanan çamaşırların çoğu büyük kıyafetlerden oluşmamalı. Şöyle ki uzmanlar küçük kıyafetleri büyük olan parçalarla yıkamayı tavsiye ediyorlar. Nedeni ise bu giysilerin makinenin içinde daha serbest bir şekilde etmesini sağlamasından dolayı oluyor.
ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEYİN
Çamaşırlarınız kadar makinenizede özen göstermelisiniz. Zira makinenizde biriken kirler kireç ve tortulara neden olur. Haliyle bu da giysilerinizin yıpranmasına, kötü kokmasına ve sararmasına yol açar. Çamaşır makinenizdeki kirleri temizlemek için, makine temizleyici tozlar kullanabilirsiniz.