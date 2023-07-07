Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Herkes bu hataya düşüyor! Camların lekeli kalmasının asıl nedeni bakın neymiş…

Herkes bu hataya düşüyor! Camların lekeli kalmasının asıl nedeni bakın neymiş…

Zaman içerisinde kir ve toz pencerelerde birikerek yavaş yavaş görüşün azalmasına ve kirli bir görüntü oluşmasına yol açar. Bu durumu daha da kötüleştirebilecek şey ise uygun olmayan temizlik ürünleri veya temizlik gereçleri kullanmaktır. Eğer siz de camlarınızı temizlediğiniz halde hala kirli gözüktüğünden şikayetçiyseniz bu hataları yapıyor olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.07.2023 15:42
ABONE OL
Herkes bu hataya düşüyor! Camların lekeli kalmasının asıl nedeni bakın neymiş…

Temizlik uzmanları pencere temizlerken yapılan en yaygın hataları ve temizlemek için en ideal yöntemleri paylaştı.

HATA 1: PENCERELERİ TEMİZLEMEK İÇİN YANLIŞ BİR GÜN SEÇMEK

Güneşli ve sıcak havalarda pencereleri silmeye çalışmak siz daha temizleyemeden temizlik ürünün camda kurumasına ve leke bırakmasına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar kapalı ve yağışsız olan günleri tercih etmenizi öneriyor.

HATA 2: TEMİZLEYİCİYİ DOĞRUDAN KİRİN ÜZERİNE PÜSKÜRTMEK

Başlamadan önce, pencere çerçevesindeki kiri bir fırçayla süpürün veya nemli bir bez yardımı ile camlardaki tozu alın. Bu, kirin bir temizleyici ile karıştırıldığında çamurlu bir karışıma dönüşmesini önleyecektir.

Eğer pencerenizdeki sineklik kirli gözüküyorsa dışarı çıkarın ve sıcak, köpüklü su ve yumuşak bir fırça ile yıkayın, ardından durulayın ve yerine takmadan önce kurumasını bekleyin.

Gölgeliklerin ve panjurların hızla tozunu almak için, mikrofiber bir toz bezi ile her iki tarafın üzerinden geçmenizi veya çıtaları açıp her birinin üzerinden nemli bir bezle ve ardından kuru bir bezle geçmenizi öneriyor.

HATA 3: TEMİZLİK ÜRÜNÜN YANLIŞ KULLANMAK

Özellikle pencereleriniz çok kirli görünüyorsa, üzerine doğrudan sprey sıkmanız önerilmez. Bunun yerine bezin üzerine sıkıp tüm camı eşit temizleyiciye maruz bırakmak işinizi kolaylaştıracaktır.

DOĞAL VE ETKİLİ CAM TEMİZLEYİCİ KARIŞIM

Malzemeler:

  • 2 su bardağı su
  • 1/2 su bardağı beyaz veya elma sirkesi

Malzemeleri karıştırın ve bir sprey şişesine dökün.

Suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, camınızı daha temiz hale getirmek için saf su kullanabilirsiniz. Bu karışımın içerisindeki sirke en inatçı lekelerde bile etkili olacaktır.

HATA 4: CAMLARI KURULAMAK İÇİN YANLIŞ BEZ TERCİH ETMEK

Bazı insanlar için en pratik yol camları gazete ile kurulamaktır ancak yeniden kullanılabilir mikrofiber bezlerde bir o kadar iyi bir seçenektir. Temizlik uzmanları bu bezlerin süper emici, yıkanabilir ve iz bırakmaz olduklarını söylüyor.

HATA 5: SİLECEK KULLANMAK

Profesyonel temizleyiciler camları silerken silecek kullanırlar ancak burada farklı faktörler de devreye girmektedir. Öncelikle silecekleri doğru kullanmayı bilmek gerekir ve bu yöntemde silinen su yere damlayacaktır. O nedenle bu yöntemin sadece büyük pencerelerde ve açık alanlarda kullanılması önerilir.

HATA 6: TÜM PENCERELERİ BİR GÜNDE TEMİZLEMEK

Tüm pencereleri bir günde temizlemek yorucu ve zorlu olabilir. Onun yerine uzmanlar pencereleri oda oda bölerek farklı günlerde temizlemenizi öneriyor. Buna ek olarak camları temizlerken bir tarafını yatay, diğer tarafını dikey olarak silmenizi öneriyorlar. Bu sayede herhangi bir çizgi oluşursa, bunların dışarıda mı yoksa içeride mi olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

ADIM ADIM PENCERE TEMİZLİĞİ

  1. Elektrikli süpürge, toz bezi veya bezle pencerenin çerçevesi ve pervazdaki tozu alarak başlayın. Panjurlarınız veya gölgelikleriniz varsa aynı işlemi onlara da yapın. Perdeleriniz varsa, bakım talimatlarını izleyerek onları çıkarıp yıkamak için iyi bir zaman olduğunu söylemek gerek.
  2. Pencerelerinize bol miktarda cam temizleyici püskürtün.
  3. Tüy bırakmayan bir kağıt havlu veya mikrofiber bez kullanarak camlarınızı baştan aşağı silin. Herhangi bir çizgi görürseniz, cam temizlenene kadar bir kez daha silin.
  4. Dış pencere camında 2. ve 3. adımları tekrarlayın. Dışarıdaki kirden kurtulmak biraz daha zorlu olabilir.
  5. Ardından perdelerinizi geri takın ve temiz pencerelerinizin tadını çıkarın!
SON DAKİKA SON DAKİKA