Herkes bu hataya düşüyor! Camların lekeli kalmasının asıl nedeni bakın neymiş…

Güneşli ve sıcak havalarda pencereleri silmeye çalışmak siz daha temizleyemeden temizlik ürünün camda kurumasına ve leke bırakmasına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar kapalı ve yağışsız olan günleri tercih etmenizi öneriyor.

Temizlik uzmanları pencere temizlerken yapılan en yaygın hataları ve temizlemek için en ideal yöntemleri paylaştı.

HATA 2: TEMİZLEYİCİYİ DOĞRUDAN KİRİN ÜZERİNE PÜSKÜRTMEK

Başlamadan önce, pencere çerçevesindeki kiri bir fırçayla süpürün veya nemli bir bez yardımı ile camlardaki tozu alın. Bu, kirin bir temizleyici ile karıştırıldığında çamurlu bir karışıma dönüşmesini önleyecektir.

Eğer pencerenizdeki sineklik kirli gözüküyorsa dışarı çıkarın ve sıcak, köpüklü su ve yumuşak bir fırça ile yıkayın, ardından durulayın ve yerine takmadan önce kurumasını bekleyin.