Herkes bu hataya düşüyor! Camların lekeli kalmasının asıl nedeni bakın neymiş…

Temizlik uzmanları pencere temizlerken yapılan en yaygın hataları ve temizlemek için en ideal yöntemleri paylaştı.
HATA 1: PENCERELERİ TEMİZLEMEK İÇİN YANLIŞ BİR GÜN SEÇMEK
Güneşli ve sıcak havalarda pencereleri silmeye çalışmak siz daha temizleyemeden temizlik ürünün camda kurumasına ve leke bırakmasına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar kapalı ve yağışsız olan günleri tercih etmenizi öneriyor.
HATA 2: TEMİZLEYİCİYİ DOĞRUDAN KİRİN ÜZERİNE PÜSKÜRTMEK
Başlamadan önce, pencere çerçevesindeki kiri bir fırçayla süpürün veya nemli bir bez yardımı ile camlardaki tozu alın. Bu, kirin bir temizleyici ile karıştırıldığında çamurlu bir karışıma dönüşmesini önleyecektir.
Eğer pencerenizdeki sineklik kirli gözüküyorsa dışarı çıkarın ve sıcak, köpüklü su ve yumuşak bir fırça ile yıkayın, ardından durulayın ve yerine takmadan önce kurumasını bekleyin.
Gölgeliklerin ve panjurların hızla tozunu almak için, mikrofiber bir toz bezi ile her iki tarafın üzerinden geçmenizi veya çıtaları açıp her birinin üzerinden nemli bir bezle ve ardından kuru bir bezle geçmenizi öneriyor.
HATA 3: TEMİZLİK ÜRÜNÜN YANLIŞ KULLANMAK
Özellikle pencereleriniz çok kirli görünüyorsa, üzerine doğrudan sprey sıkmanız önerilmez. Bunun yerine bezin üzerine sıkıp tüm camı eşit temizleyiciye maruz bırakmak işinizi kolaylaştıracaktır.
DOĞAL VE ETKİLİ CAM TEMİZLEYİCİ KARIŞIM
Malzemeler:
Malzemeleri karıştırın ve bir sprey şişesine dökün.
Suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, camınızı daha temiz hale getirmek için saf su kullanabilirsiniz. Bu karışımın içerisindeki sirke en inatçı lekelerde bile etkili olacaktır.
HATA 4: CAMLARI KURULAMAK İÇİN YANLIŞ BEZ TERCİH ETMEK
Bazı insanlar için en pratik yol camları gazete ile kurulamaktır ancak yeniden kullanılabilir mikrofiber bezlerde bir o kadar iyi bir seçenektir. Temizlik uzmanları bu bezlerin süper emici, yıkanabilir ve iz bırakmaz olduklarını söylüyor.
HATA 5: SİLECEK KULLANMAK
Profesyonel temizleyiciler camları silerken silecek kullanırlar ancak burada farklı faktörler de devreye girmektedir. Öncelikle silecekleri doğru kullanmayı bilmek gerekir ve bu yöntemde silinen su yere damlayacaktır. O nedenle bu yöntemin sadece büyük pencerelerde ve açık alanlarda kullanılması önerilir.
HATA 6: TÜM PENCERELERİ BİR GÜNDE TEMİZLEMEK
Tüm pencereleri bir günde temizlemek yorucu ve zorlu olabilir. Onun yerine uzmanlar pencereleri oda oda bölerek farklı günlerde temizlemenizi öneriyor. Buna ek olarak camları temizlerken bir tarafını yatay, diğer tarafını dikey olarak silmenizi öneriyorlar. Bu sayede herhangi bir çizgi oluşursa, bunların dışarıda mı yoksa içeride mi olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.
ADIM ADIM PENCERE TEMİZLİĞİ