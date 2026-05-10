Herkes yanlış biliyormuş! Buzdolabının kapağındaki o bölmeye sakın yumurta koymayın, meğer doğrusu...

Mutfakta yıllardır doğru bildiğimiz bu alışkanlık, meğer sağlığımızı risk altına sokuyormuş!
KAPAKTAKİ TEHLİKE: ISI DALGALANMASI!
Buzdolabının en çok ısı değişimine maruz kalan bölgesi kapak kısmıdır. Gün içinde dolabı her açıp kapattığınızda, kapaktaki ürünler dışarının sıcak havasıyla doğrudan temas eder. Yumurta ise yapısı gereği sabit ısıyı sever.
Bozulma hızlanıyor: Sürekli değişen sıcaklık, yumurtanın içindeki hava boşluğunun genişlemesine ve bakterilerin (özellikle Salmonella) hızla üremesine neden oluyor.
Çatlak riski: Kapak her açıldığında yaşanan sarsıntı, yumurta kabuğunda gözle görülmeyen mikro çatlaklar oluşturabiliyor.
MEĞER DOĞRUSU BUYMUŞ!
Peki, uzmanlar yumurtaları nerede saklamamızı öneriyor? Cevap aslında çok basit ama çoğumuzun ihmal ettiği bir nokta: Buzdolabının en soğuk ve ısının en sabit olduğu orta veya arka rafları!
Yumurtaları kendi karton kutusuyla saklayın! Karton kutu, yumurtanın buzdolabındaki diğer kokuları çekmesini engeller ve nem dengesini korur.
SAKIN YIKAMAYIN!
Bir diğer büyük hata ise yumurtaları dolaba koymadan önce yıkamak. Yıkadığınız anda kabuğun üzerindeki koruyucu tabaka yok oluyor ve gözeneklerden bakterilerin içeri girmesi saniyeler sürüyor.