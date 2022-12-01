Hiç bilinmeyen hamilelik belirtileri! Eğer ağzınızda bu tat varsa...

MİDE EKŞİMESİ Aşırı baharatlı bir yemek yedikten sonra göğsünüzün ortasında can sıkıcı bir yanma hissi ortaya çıkabilir, ancak bu aynı zamanda hamilelik belirtisi de olabilir. Aslında, hamilelik sırasında hazımsızlık çok yaygındır çünkü büyüyen bebek midenize baskı yapmaya devam eder. Bu hoş olmayan hissi gidermek için, kafeini azaltmayı ve günde 3 kez daha büyük öğünler yerine sık sık küçük öğünler yemeyi deneyin.

ŞİŞKİN HİSSETME Şişkinlik, hamileliğin en erken belirtilerinden biri olabilir. Hamileyken, progesteron seviyeleriniz fırlayarak hamileliğinizin en başında bile şişkin hissetmenize neden olur. Progesteron sindiriminizi yavaşlatır, bebeğinizin yiyeceklerden en fazla besini almasını sağlar ve kendinizi şişkin hissetmenize neden olur.