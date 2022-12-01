Hiç bilinmeyen hamilelik belirtileri! Eğer ağzınızda bu tat varsa...

Aslında birçok kadının yaşadığı ancak zamanla unuttuğu ya da farkında olmadığı o belirtiler arasında ise bunlar yer alıyor…
METAL TADI ALMAK
Hamile kadınlar çok garip yemek istekleri duyabilirler, ancak ağzınızda metal tadı hissediyorsanız, bunun arkasında aslında bilimsel bir sebep vardır. Hamilelik hormonları vücudunuzu birçok farklı şekilde etkiler ve östrojen ve progesterondaki artışlar ağzınızda metalik bir tada sahip olmanıza neden olabilir. Ancak bu durumdan, sakız çiğneyerek veya tuzlu su içerek kolayca kurtulabilirsiniz.
DİŞ ETLERİNİN ŞİŞMESİ
Diş etlerinizin her zamankinden daha hassas olduğunu fark etmeye başlarsanız, muhtemelen hamile olabilirsiniz. Hamilelik, vücudunuzdaki kan akışını etkileyerek diş etlerinizin şişmesine ve kanamasına neden olur. Günde en az bir kez diş ipi kullandığınızdan emin olun ve semptomları hafifletmek için yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın.
MİDE EKŞİMESİ
Aşırı baharatlı bir yemek yedikten sonra göğsünüzün ortasında can sıkıcı bir yanma hissi ortaya çıkabilir, ancak bu aynı zamanda hamilelik belirtisi de olabilir. Aslında, hamilelik sırasında hazımsızlık çok yaygındır çünkü büyüyen bebek midenize baskı yapmaya devam eder. Bu hoş olmayan hissi gidermek için, kafeini azaltmayı ve günde 3 kez daha büyük öğünler yerine sık sık küçük öğünler yemeyi deneyin.
ŞİŞKİN HİSSETME
Şişkinlik, hamileliğin en erken belirtilerinden biri olabilir. Hamileyken, progesteron seviyeleriniz fırlayarak hamileliğinizin en başında bile şişkin hissetmenize neden olur. Progesteron sindiriminizi yavaşlatır, bebeğinizin yiyeceklerden en fazla besini almasını sağlar ve kendinizi şişkin hissetmenize neden olur.
BAŞ DÖNMESİ
Yataktan kalkarken hissedebileceğiniz baş dönmesi, hamileliğin en erken belirtilerinden biri olabilir. Artan kan akışı kan basıncınızı etkileyerek başınızın dönmesine neden olabilir. Her hareket ettiğinizde odanın döndüğünü hissetmek kesinlikle hoş olmasa da, iyi haber şu ki bu endişelenecek bir şey değil.