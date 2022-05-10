Horlama nasıl durdurulur? İşte uzmanından en etkili yöntem…

Horlamayı durdurmak için en çok önerilen yöntemlerden biri, uyku pozisyonunu değiştirmektir ancak horlamanın durduğu pozisyonda kalma alışkanlığını kazanmak oldukça zordur.

İngiliz Horlama ve Uyku Apnesi Derneği'nin paylaştığı rakamlara göre; İngiltere nüfusunun neredeyse yarısı horluyor. Uzmanlara göre, yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 57'si ile kadınların yüzde 40'ı "gürültülü alışkanlığın kurbanı" oluyor.

Mr Shacklock, horlamayı durdurmak için yastığın etkili olabileceğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti; "Eşinizle huzurlu bir gece uykusu geçirmek için, sırt üstü uyumak yapılmaması gereken en önemli şeydir. Bunun nedeni ise; sırt üstü yatarken, yerçekiminin dili ağza doğru itmesi ve hava yolu tıkanıklığına bağlı olarak horlamanın ortaya çıkmasıdır."

YAN YATMAK HEM HORLAMAYI DURDURUYOR HEM DE…

"Uyku pozisyonu konusunda kendinizi eğitmek zor olabilir, ancak yan tarafınızda rahatça uyumak için adımlar atmaya başlayabilirsiniz."

"Yan yatmayı sürdürebilmek için en etkili yöntemlerden biri; sırt üstü yatmanızı engellemek için arkanıza bir yastık koymaktır. Bacaklarınızın arasına alacağınız bir diğer yastıkta yan yatış pozisyonunuzda rahatlık sağlayabilir."

Uyurken başınızı yükseltmek solunum yollarınızı temizlemeye yardımcı olur. Uzmanların açıklamalarına göre bunun nedeni; yüksek baş pozisyonu uyurken nefes almayı kolaylaştırmasıdır.