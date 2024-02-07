Hüzünlü bir dostluk hikayesi: Terk edilen katıra "köpek" sahip çıktı! Tehlikelerden koruyor...

Kırsalda başıboş bırakılan ve ayağı kırılan diğer katırın imdadına bir sokak köpeği yetişti. Köpek ile çevredeki hayvanlara ve tehlikelere karşı koruduğu katır arasındaki yakınlık bölge halkının ilgisini çekiyor. Hurmal sakinlerinden 60 yaşındaki Salim Ahmed Mustafa, çevredeki diğer hayvanlara olduğu gibi köpek ve sakat katıra da sahip çıkmaya çalıştıklarını anlattı.

Mustafa, "Katırlar daha önce 2 taneydi. Bunlara yıllarca taş taşıtmışlar ve halden düşünce de sahipsiz bırakmışlar. Katırlardan biri öldü, diğerinin de bacağı kırıldı." diye konuştu.

Bir sokak köpeğinin bacağı sakatlanan ve sahipsiz kalan katırla ilgilenmeye başladığını belirten Mustafa, köpeğin katırın yanından hiç ayrılmadığını ve ikilinin sürekli bir arada olduğunu ifade etti.

Mustafa, "Köpek, katırı yırtıcı hayvanlara, diğer köpeklere ve her türlü tehlikeye karşı koruyor." diye konuştu.