İçi kireç tutan çaydanlıkları dakikalar içinde gümüş gibi parlatıyor! Denemeyen pişman olacak

Neyse ki çaydanlığı temizlemek ve kireci çıkarmak basittir; İhtiyacınız olan tek şey muhtemelen elinizde olan birkaç malzemedir. Çaydanlığınızı temizlemek için bu adımları izleyin…

ÇAYDANLIK NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Elektrikli veya set üstü su ısıtıcınızı, ne sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak her bir ila üç ayda bir temizlemeniz önerilir. Her gün kullanılıyorsa, çaydanlık en azından mevsimsel olarak iyice temizlenmeli ve kireci giderilmelidir. Suyun sert olduğu bir bölgede yaşayanlar için ayda bir kez su ısıtıcısının iç kısmındaki kireci temizlemeniz gerekir.