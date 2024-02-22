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İçi kireç tutan çaydanlıkları dakikalar içinde gümüş gibi parlatıyor! Denemeyen pişman olacak

Konu güzel bir çay demlemek olduğunda temiz bir çaydanlık size büyük katkı sağlayacaktır. İster elektrikli ister set üstü ocak kullanın, sudaki mineraller içeride sıkışıp yiyecek veya içeceklerin tadını etkileyebilir. Bu mineral birikiminin bir adı bile var: Çaydanlık kireçlenmesi.

Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:40
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İçi kireç tutan çaydanlıkları dakikalar içinde gümüş gibi parlatıyor! Denemeyen pişman olacak

Neyse ki çaydanlığı temizlemek ve kireci çıkarmak basittir; İhtiyacınız olan tek şey muhtemelen elinizde olan birkaç malzemedir. Çaydanlığınızı temizlemek için bu adımları izleyin…

ÇAYDANLIK NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Elektrikli veya set üstü su ısıtıcınızı, ne sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak her bir ila üç ayda bir temizlemeniz önerilir. Her gün kullanılıyorsa, çaydanlık en azından mevsimsel olarak iyice temizlenmeli ve kireci giderilmelidir. Suyun sert olduğu bir bölgede yaşayanlar için ayda bir kez su ısıtıcısının iç kısmındaki kireci temizlemeniz gerekir.

ÇAYDANLIK TEMİZLİĞİ

Adım 1:İç kısmını kireçten arındırın

  • Su ısıtıcısını yüzde 50 su ve yüzde 50 damıtılmış beyaz sirke, temizleme sirkesi veya limon suyundan oluşan bir çözeltiyle doldurun.
  • Su ısıtıcısını ocağın üzerine yerleştirin ve çözeltiyi tamamen kaynatın.
  • Mineralleri içeriden temizlemek için ocağı kapatın ve su ısıtıcısını en az 20 dakika (daha uzun süre iyidir) bekletin.
  • Çözeltiyi dökün.

Adım 2: Su ısıtıcısının iç kısmını fırçalayın

  • Su ısıtıcısının içinde kalan mineral birikimini temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça veya sünger kullanın. Fırçayı veya süngeri, ağızlığın iç açıklığı, ağızlık ucu ve kapağın kenarlarında biriken minerallerin yerinden çıkmasına yardımcı olmak için saf damıtılmış sirkeye batırın.

Adım 3: Dış kısmını temizleyin

  • Su ısıtıcının dışını ve kapağını temizlemek için bir miktar ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı karıştırın.
  • Süngeri sabunlu solüsyona batırın ve dış yüzeyini silin.
  • Ocaktan sıçrayan lekeler ve yağlı kalıntılar için nemli süngeri biraz kuru kabartma tozuna batırın ve hafifçe fırçalayın.
  • İyice durulayın.

İpucu: Çaydanlığın dış kısmı özellikle kirliyse, lavaboyu sıcak su ve bulaşık deterjanı ile doldurun. Su ısıtıcısını suya daldırın ve yukarıdaki adımları izleyerek temizlemeden önce en az 30 dakika suda bekletin.

Adım 4: Durulayın

  • Su ısıtıcısını suyla doldurun ve kaynatın. Suyu dökün. Bu, kalan temizleme solüsyonundan ve gevşek minerallerden kurtulmak için yapılan son durulama döngüsüdür.

Adım 5: Kurutun

  • Su ısıtıcısının temizliğini tüy bırakmayan bir bezle dış yüzeyini kurutarak tamamlayın. Paslanmaz çelik bir su ısıtıcınız varsa bezin üzerine küçük bir damla zeytinyağı damlatın ve iz bırakmayan bir parlaklık için su ısıtıcısının dışını ovalayın.

İpucu: Kararmış bir bakır çaydanlığın dış yüzeyini temizlemek için, bir limonu ikiye bölün, tuza batırın ve ardından bunu kullanarak çaydanlığın yüzeyini yeniden parlatacak şekilde ovalayın. İyice durulayın ve kurulayın.

Yanmış Çaydanlık Karbonatla Nasıl Temizlenir?

  • Ocakta ısınan çaydanlığı unutmanız altının yanmasına neden olabilir. Yanmış bir çaydanlığı temizlemek ve eski parlaklığına kavuşturmak için bu adımları izleyin.

Adım 1: Su ısıtıcısını ıslatın

  • Lavaboyu sıcak su ve birkaç damla yağ giderici bulaşık deterjanı ile doldurun. Set üstü su ısıtıcıyı solüsyona koyun ve su soğuyana kadar en az 20 dakika (ne kadar uzun olursa o kadar iyidir) bekletin.

Adım 2: Karbonat uygulayın

  • Su ısıtıcısını sudan çıkarın ve üzerine karbonat serpin.

Adım 3: Su ısıtıcısının alt kısmını fırçalayın

  • Yumuşak kıllı bir fırçayı veya süngeri suyla nemlendirin ve üzerine bir miktar bulaşık deterjanı püskürtün.
  • Su ısıtıcısını küçük daireler kullanarak fırçalayın.
  • Kararmış pislik aktarılırken fırçanızı veya süngerinizi durulayın.
  • Lekeler çıktıktan sonra su ısıtıcısını iyice durulayın.

Adım 4: İnatçı lekeleri çıkarın

  • Lekeler kalırsa, ıslatma ve fırçalama adımlarını tekrarlayın. Alternatif olarak, yanmış kısmın son parçalarını çıkarmak için karbonat ve birkaç damla beyaz sirkeden (köpük çıkacaktır) bir macun hazırlayın.
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