İçi kireç tutan çaydanlıkları dakikalar içinde gümüş gibi parlatıyor! Denemeyen pişman olacak

Neyse ki çaydanlığı temizlemek ve kireci çıkarmak basittir; İhtiyacınız olan tek şey muhtemelen elinizde olan birkaç malzemedir. Çaydanlığınızı temizlemek için bu adımları izleyin…
ÇAYDANLIK NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Elektrikli veya set üstü su ısıtıcınızı, ne sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak her bir ila üç ayda bir temizlemeniz önerilir. Her gün kullanılıyorsa, çaydanlık en azından mevsimsel olarak iyice temizlenmeli ve kireci giderilmelidir. Suyun sert olduğu bir bölgede yaşayanlar için ayda bir kez su ısıtıcısının iç kısmındaki kireci temizlemeniz gerekir.
ÇAYDANLIK TEMİZLİĞİ
Adım 1:İç kısmını kireçten arındırın
Adım 2: Su ısıtıcısının iç kısmını fırçalayın
Adım 3: Dış kısmını temizleyin
İpucu: Çaydanlığın dış kısmı özellikle kirliyse, lavaboyu sıcak su ve bulaşık deterjanı ile doldurun. Su ısıtıcısını suya daldırın ve yukarıdaki adımları izleyerek temizlemeden önce en az 30 dakika suda bekletin.
Adım 4: Durulayın
Adım 5: Kurutun
İpucu: Kararmış bir bakır çaydanlığın dış yüzeyini temizlemek için, bir limonu ikiye bölün, tuza batırın ve ardından bunu kullanarak çaydanlığın yüzeyini yeniden parlatacak şekilde ovalayın. İyice durulayın ve kurulayın.
Yanmış Çaydanlık Karbonatla Nasıl Temizlenir?
Adım 1: Su ısıtıcısını ıslatın
Adım 2: Karbonat uygulayın
Adım 3: Su ısıtıcısının alt kısmını fırçalayın
Adım 4: İnatçı lekeleri çıkarın