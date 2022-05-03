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İhtiyacınız olan tek şey su! Negatif enerjiden kurtulmak için...

Doğada negatif enerji, pozitif enerji gibi varlığını sürdüren ve zıtlıkların birliğini oluşturarak denge sağlayan önemli bir enerji türü. Pozitif enerjinin varlığını devam ettirmesini sağlasa da negatif enerjinin yoğun birikimi, psikolojiden sağlığa ve çevredeki her şeyi etkisi altına alarak kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz?

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 16:38
İHTİYACINIZ OLAN TEK ŞEY SU! NEGATİF ENERJİDEN KURTULMAK İÇİN...

Negatif enerjiden kurtulmak için birbirinden farklı yöntem deneseniz de aslında doğa size en basit formülüyle bu çözümü sunuyor. Yalnızca bir bardak su ve tuz ile bulunduğunuz ortamdaki negatif enerjiyi ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o tarif…

Malzemeler:

  • 1 bardak su (bardak şeffaf olmalı)
  • Beyaz sirke
  • Tuz

Etkisi:

Tuzlu su, tuzun içerisindeki kristaller ve atomlar sayesinde vücuttaki negatif elektriği vücuttan uzaklaştırmaya ve vücudu dinlenmeye yaramaktadır. Aynı şekilde ortamdaki negatif enerjiyi de emerek kendinizi kötü hissetmenize neden olabilecek tüm kuruntu, vesvese hislerine karşı en iyi doğal yöntemlerden biridir.

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