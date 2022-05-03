İhtiyacınız olan tek şey su! Negatif enerjiden kurtulmak için...

Negatif enerjiden kurtulmak için birbirinden farklı yöntem deneseniz de aslında doğa size en basit formülüyle bu çözümü sunuyor. Yalnızca bir bardak su ve tuz ile bulunduğunuz ortamdaki negatif enerjiyi ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o tarif…

Malzemeler:

1 bardak su (bardak şeffaf olmalı)

Beyaz sirke

Tuz

Etkisi:

Tuzlu su, tuzun içerisindeki kristaller ve atomlar sayesinde vücuttaki negatif elektriği vücuttan uzaklaştırmaya ve vücudu dinlenmeye yaramaktadır. Aynı şekilde ortamdaki negatif enerjiyi de emerek kendinizi kötü hissetmenize neden olabilecek tüm kuruntu, vesvese hislerine karşı en iyi doğal yöntemlerden biridir.