İki asırlık "Davaha" dokumasının köyündeki son temsilcisi

Hastaoğlu, Davaha kiliminin kullanışlı olduğunu belirterek, "Eskiden koyun yününden dokunuyordu. Yünler boyanıyor, taranıyordu. Uğraşması zordu ama şu an hazır ipler var, ipleri paket paket alıp dokuyorsun. Per, eğrilce, ulama gibi nakış isimleri var. Geçmişte nakışları da aramızda bölüşüp tamamı bitince birleştiriyorduk." dedi.

"KİLİM SATIP EVİMİZE ŞEKER, UN, YAĞ ALIYORDUK, ÇOCUKLARIMIZA BAKIYORDUK" Dokumadan geçmişte kazanç sağladıklarını dile getiren Hastaoğlu, "Bizim köyümüz kırsal kesimde, diğer köylerden gelip bu dokumaları alıyorlardı, biz de para kazanıyorduk. Kilim satıp evimize şeker, un, yağ alıyorduk, çocuklarımıza bakıyorduk." diye konuştu.