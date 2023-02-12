İki kedisini enkazdan kurtardı!

Kedilerini çok sevdiğini anlatan Aydın, "Aslında kedilerim için buraya geldim. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Anlatılacak, söylenecek gibi değil. Kedilerimi uçakta kucağımda getirdim, bir an olsun bırakmadım. Evli değilim, benim de oğlum bunlar. Evli olanlar çocuğunu bilir, benim canım bunlar." diye konuştu.