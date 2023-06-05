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İlk Yardım Çantasında Neler Bulunur? Ev ve Araç İlk Yardım Çantasında Bulunması Gerekenler

İlk yardım çantasında neler bulunur? Deprem, ülkemizin en önemli gerçeklerinden biridir. Bu durum depremin önemini ortaya koyarken ona karşı almamız gereken önlemleri sık sık gündeme getirmektedir. Bu nedenle ilk yardım çantası da önem taşmaktadır. Evde ilk yardım çantası içindekiler bu noktada önemliyken ilk yardım çantasında bulunması gerekenler de zamana göre değişmektedir. Ayrıca araç ilk yardım çantası içindekiler de acil bir durum için önemlidir.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:29
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İLK YARDIM ÇANTASINDA NELER BULUNUR? EV VE ARAÇ İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

İlk yardım çantasında neler bulunur veya ilk yardım çantasında bulunması gerekenler, genç bir yapıya sahip olarak deprem bölgesi olan ülkemiz için önemlidir. Özellikle acil durumlarda önemli olan ilk yardım çantaları gerek evlerde gerekse araçlarda bulunmalıdır. İlk yardım çantası içindekiler zaman koşullarına göre değişirken içinde her zaman bulunması gereken şeyler de vardır. Özellikle evde ilk yardım çantası içindekiler ve araç ilk yardım çantası içindekiler zamanın şartlarına göre önemlidir.

İlk Yardım Çantasında Neler Bulunur?

Günümüzde her evde, arabada ve işyerinde mutlaka bir ilkyardım çantası ya da dolabı bulunmalıdır. Farklı kazalardan meydana gelen kesilmeler, burkulmalar gibi yaygın yaralanmalara ilk müdahale şart olduğu için bu ilkyardım çantası önemli bir rol oynamaktadır. Yaralanmalar ve yanıkların yanında deprem bölgesi olan yerler için de ilkyardım çantaları da önemlidir. Ayrıca küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gereken ilkyardım çantasını satın alabileceğiniz gibi kendiniz de malzemeleri satın olarak hazırlayabilirsiniz.

İlk yardım çantası, özellikle acil durumlarda kullanılmak üzere ilk yardım ve tıbbi tedavi araçlarının yer aldığı özel çantalardır. Bu çantalar, olası bir durumda profesyonel müdahaleden önce kullanılabilecek tüm araçlar ilk yardım kiti yani çantası içerisinde yer alır. profesyonel müdahalelerden önce ilk yardım çantasında bulunması gerekenler: ateş ölçer, sargı bezi, soğuk kompres, yanık bezi, steril gaz kompres, flaster, antiseptik solüsyon, makas, çengelli iğne, tekstil turnike, bandaj, yara bandı, tıbbi atık poşeti, el feneri, medikal eldiven ve suni solunum maskesi olarak sıralanabilir.

Ev ve Araç İlk Yardım Çantasında Bulunması Gerekenler?

Araç ilk yardım çantasında bulunması gerekenler zamanın şartlarına göre değişirken daima bulunması gereken malzemeler vardır. Bunlar: sargı bezi, hidrofil gaz steril, üçgen sargı, antiseptik solüsyon, flaster, çengelli iğne, makas, esmark bandajı, turnike, yara bandı, alüminyum yanık örtüsü, tıbbi eldiven, el feneri, pil, hava yolu hortumu ve solunum maskesi araç ilk yardım seti içerisinde bulunması gereken ürünlerdir.

Ev ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler de yine zamanın şartlarına göre değişse de sıklıkla çantada bulunması gerekenler şunlardır:

  • Flaster
  • Elastik bandaj/rulo sargı bezi ve gazlı bez
  • Steril göz pedi
  • Büyük üçgen bandaj (askı olarak kullanılabilir)
  • Soğuk kompres torbası
  • Pamuk
  • Yara bandı
  • Steril kare gaz, yanık ya da yara içi tül bandaj
  • Birkaç çift lateks içermeyen tek kullanımlık muayene eldiveni
  • Yapışkan rulo bant
  • Vazelin
  • Çeşitli ebatlarda plastik torba
  • Makas ve cımbız, çakı
  • El dezenfektanı
  • Antibiyotik merhem
  • Antiseptik losyon ve mendiller
  • Göz yıkama solüsyonu
  • Ateşölçer
  • Steril salin solüsyonu
  • Cerrahi maske
  • Şırınga, plastik ilaç kabı veya kaşık
  • İlkyardım kitapçığı
  • Dezenfektasyon için hidrojen peroksit
  • Paslanmaz makas, cımbız, çengelli iğne
  • Atık poşeti

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