İmambayıldı Karnıyarık Farkı Nedir? İmambayıldı ve Karnıyarık Aynı Mı, Farklı Mı?

Etli ve sebzeli yemeklerden hoşlananların, imambayıldı ile karnıyarığı mutlaka denemesi gerekir. Bu yemeklerin ana malzemeleri ise hemen hemen aynıdır. Birinde et veya kıyma kullanılırken diğerinde soğan, domates ve biber bulunur. İç harçları bakımından farklı olan bu yemeklerin, biri soğuk diğeri ise sıcak servis edilir. İmambayıldı karnıyarık farkı nedir, aynı mı yoksa farklı mı ilk defa yapacaklar tarafından kesinlikle araştırılması gerekir.

İmambayıldı Karnıyarık Farkı Nedir?

Türk mutfağı denildiği zaman akla gelen iki ayrı lezzet olan imambayıldı ve karnıyarık, bilmeyenler tarafından sıkça karıştırılır. Patlıcan ile yapılan bu yemeklerde kullanılan malzemeler ve yapım aşaması ise oldukça benzerdir.

Osmanlı döneminden bu yana yapılan karnıyarığın iç harcında, kıyma veya parça et kullanılır.

İmambayıldının içinde ise domates, biber ve soğan bulunur. Zeytinyağlı bir tarif olduğundan dolayı karnıyarığa göre çok daha hafif bir lezzettir.

Her iki yemekte de ortadan yarılmış olan patlıcanların kızartma aşamasında ayçiçek yağı kullanılır.

Karnıyarıkta içleri harç ile doldurulan patlıcanlar tepsiye dizilir, fırına verilir ve kızartılır.

İmambayıldı ise hem tencerede hem de fırında pişirilebilir.

Karnıyarığın içinde et bulunduğu için sıcak servis edilir, imambayıldı ise zeytinyağlı olduğundan dolayı soğuk tüketilir.

İmambayıldı ve Karnıyarık Aynı Yemek mi?

En lezzetli sebzelerden biri olan patlıcan ile yapılan karnıyarık ve imambayıldı, her ne kadar benzer tarifler olsalar da bazı yönleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu iki geleneksel yemeğe aynı demek yanlış olur, çünkü iç harçlarında kullanılan malzemeler bakımından farklıdırlar. Benzer biçimde yapılan imambayıldı ile karnıyarık, patlıcanların kızartılması ve sos ilave edilerek pişirilmesi ile oluşur. Ancak, imambayıldıdaki patlıcanların içi sebzeler ile doldurulur iken karnıyarıkta et kullanılır. Bundan dolayı birbirlerinden ayrılsalar da aşağı yukarı benzer olduklarını söylemek mümkündür.