İnternet bağımlısı çocuklar için uzmanından tavsiyeler

Teknolojinin ilerlemesiyle gün geçtikçe sanal dünyaya daha da bağlandığımızı dile getiren Psikolog İrem Naz Kırım, "Günümüzde 2 yaşındaki bebeklerden dedelere kadar herkesin elinde telefon, tablet görmek mümkün. Sanal dünyanın avantajları olduğu gibi zararları da vardır. İnternette çocuklar için hazırlandığı iddia edilen birçok video kontrolsüz izlendiği takdirde çocuklara zarar verebilir" ifadelerini kullandı.
Çocukları özellikle 4 yaşına kadar herhangi bir teknolojik cihaza maruz bırakmamamız gerektiğinin altını çizen Psk. İrem Naz Kırım, önemli uyarılarda bulundu.
SANAL DÜNYAMIZ GENİŞLEDİ
Psk. İrem Naz Kırım, özellikle son dönemde pandemi etkisiyle daha da sık kullanmaya başladığımız telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların sosyalleşebilmemiz için uygun alanlar oluşturduğunu söyledi. Psk. Kırım, "Teknoloji sosyal izolasyon gereği birbirimizle iletişimimiz uzun zaman kısıtlandığında haber alabilmemizi, görüntülü görüşebilmemizi, işlerimizi uzaktan yürütmemizi, okula online bağlanabilmemizi ya da banka işlemlerimizi internetten halletmemizi kolaylaştırdı. Hal böyle olunca sanal mecralarla meşguliyetimiz de arttı. Bu durum da normalleşmeye geçtikten sonra uyum sağlamakta zorlanmamıza neden oldu" diye konuştu.
"USLU DURMUYOR DİYE TELEFON VERMEK YANLIŞ"
Çocuklarda teknoloji bağımlılığı yaşanmaması için sınır koymanın önemli olduğuna değinen Psk. İrem Naz Kırım şu bilgileri paylaştı:
"Küçük çocukları parka, okula götüremediğimiz zaman oyalanmaları için eline telefon veriyoruz. Yemek yemiyor, uslu durmuyor diye tabletten, telefondan videolar açıyor, oyunlar oynamasına müsaade ediyoruz. Ama sınır koymayı atlıyoruz. Daha Türkçe konuşmadan İngilizce, Rusça dilinde kelimeler öğrendiğini duyuyoruz. Tablet olmadan uyumayan, yemek yemeyen ama eline telefon verdiğinizde susan bebekleri, çocukları gözlemliyoruz. Kendilerini kontrol etmeyi öğrenmek için çok küçük kalan çocuklar, sanal dünyada kontrolsüzce diledikleri bir videoyu izleyebiliyorlar. Bazı videolar çocuklar için hazırlanmış olsa bile, birçoğu içerik açısından zararlı olabilir. Bu durum dil gelişimi ve sosyalleşme için de sorunlara sebebiyet verir."
"PANDEMİ ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİNİ KÖRELTTİ"
Dil gelişiminin yaşıtlarımızla sosyalleştikçe daha çok geliştiğini vurgulayan Psk. Kırım, "Pandemi döneminde yaşıtlarından yaklaşık 2 yıl uzak kaldığı için dil gelişimi için geride kalmış birçok çocuk gözlemliyoruz. Kendini ifade edemeyen çocukların yaşıtlarıyla aynı ortama girdiklerinde çekimser kaldıklarını, anlaşılamadıklarını ya da kendilerini ifade edemedikçe kızarak ağlama ve öfke nöbetleri geçirdiklerini ifade etti.
Psk. Kırım, ailelere teknolojiyle başa çıkma yöntemleri için şu önerilerde bulundu: