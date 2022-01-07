İnternet bağımlısı çocuklar için uzmanından tavsiyeler

Teknolojinin ilerlemesiyle gün geçtikçe sanal dünyaya daha da bağlandığımızı dile getiren Psikolog İrem Naz Kırım, "Günümüzde 2 yaşındaki bebeklerden dedelere kadar herkesin elinde telefon, tablet görmek mümkün. Sanal dünyanın avantajları olduğu gibi zararları da vardır. İnternette çocuklar için hazırlandığı iddia edilen birçok video kontrolsüz izlendiği takdirde çocuklara zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

Çocukları özellikle 4 yaşına kadar herhangi bir teknolojik cihaza maruz bırakmamamız gerektiğinin altını çizen Psk. İrem Naz Kırım, önemli uyarılarda bulundu.



SANAL DÜNYAMIZ GENİŞLEDİ

Psk. İrem Naz Kırım, özellikle son dönemde pandemi etkisiyle daha da sık kullanmaya başladığımız telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların sosyalleşebilmemiz için uygun alanlar oluşturduğunu söyledi. Psk. Kırım, "Teknoloji sosyal izolasyon gereği birbirimizle iletişimimiz uzun zaman kısıtlandığında haber alabilmemizi, görüntülü görüşebilmemizi, işlerimizi uzaktan yürütmemizi, okula online bağlanabilmemizi ya da banka işlemlerimizi internetten halletmemizi kolaylaştırdı. Hal böyle olunca sanal mecralarla meşguliyetimiz de arttı. Bu durum da normalleşmeye geçtikten sonra uyum sağlamakta zorlanmamıza neden oldu" diye konuştu.