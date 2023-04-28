İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 4 yılda binlerce oyuncak ördü

Büyük oyuncakları 6-7 günde, küçük oyuncakları 2-3 günde, anahtarlığı ise bir günde ördüğünü aktaran Kaytan, şöyle konuştu:

"İnhisar Kaymakamımız Elif Nur Saçal ziyaretime geldi, onun da desteği oldu. Yaklaşık 4 yıllık süre zarfında 10 bin civarında örgü oyuncak yaptım. Bilecik, İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Eskişehir'e sosyal medyadan çok satış yaptım. Türkiye'nin birçok iline sosyal medya sayesinde satış yapabiliyorum. Müşterimizin talebi üzerine her türlü hayvan veya farklı eserler yapabiliyorum. İsteğe göre her çeşit ürünü yaparım. Bunları yaparken mutlu oluyorum, çocukluğum aklıma geliyor."