Ispanak Buzlukta Nasıl Saklanır? Pişmiş ve Çiğ Ispanak Ne Kadar Süre Muhafaza Edilir?

C, E ve B vitamini kaynağı olan ıspanak nasıl saklanır sorusunun yanıtı oldukça basittir. Çiğ ıspanak buzlukta nasıl saklanır diye soranlar, bunun için sebzelerin yapraklarını temizleyerek işe başlamalıdır. Yaz aylarında da tüketmek isteyen kişiler, dondurucuda ıspanak ne kadar süre ve nasıl muhafaza edilir diye sorar. Pişmiş ıspanak buzluğa atılır mı? Ispanakları difrize atmadan önce ne yapılmalıdır? İşte detaylar…

Ispanak Nasıl Saklanır?

Kış aylarının en lezzetli sebzelerin biri olan ıspanağı, yazın da tüketmenin bazı yolları bulunur. İster çiğ ister pişmiş olsun, basit bir uygulama sayesinde uzun süre saklamak mümkündür. Bunun için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

Temiz ve geniş bir kabın içine su ile bir çay bardağı sirke dökün.

Ispanakların kök kısımlarını bıçakla kestikten sonra yapraklarını sirkeli suyun içinde 30 ila 45 dakika boyunca bekletin.

Bu süre zarfında yaprakların arasındaki kumlar yavaşça dibe çöker.

Başka bir kabı temiz su ile doldurduktan sonra ıspanakları bu kaba alın.

Kum ve pislikten arındıklarına emin olana kadar birkaç kez bu işlemi tekrarlayın.

Ispanakları temizledikten sonra bir sebze kurutucu veya süzgeç yardımıyla tamamen kurutun. Süzgeç kullananlar için kurutma işlemi biraz daha uzun olabilir.

Bir buzdolabı poşetine bütün ıspanakları doldurun ve içindeki havayı boşaltarak ağzını sıkıca bağlayın.

Bu şekilde difrizde 6 aya kadar saklanabilir.

Pişmiş Ispanak Buzlukta Nasıl Saklanır?

Ispanakları çiğ değil de pişmiş olarak muhafaza etmek isteyenlerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekir.

Geniş bir tencerede su kaynattıktan sonra kısık ateşe alın.

Büyük bir kabın içinde buzlu su hazırlayın.

Önceden ayıklanmış ve temizlenmiş olan ıspanakları kaynayan suyun içine attıktan sonra 2-3 dakika boyunca haşlayın.

Haşlanan ıspanakları bir süzgeç ile süzdükten sonra buzlu suyun içinde birkaç dakika bekletin.

Buzlu sudan süzgeçle çıkardığınız ıspanakları kurutmak için kağıt havlu kullanın.

Ardından tüm ıspanakları bir buzdolabı poşetine koyun ve ağzını hava almayacak bir şekilde kapatarak dondurucuya kaldırın.

Bu yöntem sayesinde ıspanaklar 9 ila 12 ay süreyle muhafaza edilebilir.