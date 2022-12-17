İstanbul’un kalbi burada atıyor! Turistlerin uğrak noktası...

Hepimizin zaman zaman küçük bir molaya, soluk almaya ihtiyacı oluyor. Bunu yapmak için aklımıza ilk gelen yöntem seyahat. Yaşadığımız yerden başka bir yere gitmek, bizi gündelik telaşlarımızdan, kaygılarımızdan ve elbette şehrin koşturmacasından uzaklaştıracak gibi hissediyoruz. O yüzden mola denince, aklımıza hemen bir seyahat bavulu hazırlamak geliyor. Ama ya sorun içinde bulunduğumuz şehirde değil de bizdeyse... Ya bir yere gitmek yerine, düşünme biçimimizi, o anki ruh halimizi değiştirmek yeterliyse... Ya yaşadığımız şehirde turist olmak, bizi uzak diyarlara gitmiş kadar dinlendirebilecekse...!

Dünyanın hangi şehrinde olursanız olun, hiçbiri İstanbul kadar çok şey sunamaz size... Ben bu duyguyla yola çıktım bundan birkaç ay önce... Düşünme biçimimi değiştirdim ve tatilleri, izin alma derdini bir kenara bırakıp, güzelim, canım, dünyadaki en sevdiğim şehir İstanbul'uma bir turist özeni göstermeye karar verdim. O günden beri, İstanbul bana en güzel yüzünü gösteriyor, en saklı köşelerini sunuyor...

Dünyanın dört bir yanından turistlerin uğrak noktası, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yerli turistin gözdesi Beyoğlu her zaman caziye merkezi ama bu günlerde daha bir hareketli.