İşte yaşamınıza karışan insanları uzak tutmanın yolu...

Yaşam, herkesin kendi sınırlarına ihtiyaç duyduğu bir alan. Fikir vermekten ve korumaktan uzak olan çevre baskısı, kişilere kendilerini daha kötü hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda psikolojik sorunlara da sebebiyet verebilir. İşte bu noktada yapmanız gerekenler…

İYİ NİYETLİ OLUP OLMADIKLARINI GÖRMEYE ÇALIŞIN

Bazen insanların iyi niyetli olsa da fikirlerini söyleme biçimleri incitici gelebilir. Bu noktada bir adım geri atmaya çalışın ve gerçekten sizin için en iyiyi düşünüp düşünmediklerinden emin olun. Söylediklerinde bazı gerçekler olabilir. Ama aynı zamanda kendilerini önemsedikleri için de tüm bu konuşmaları yapıyor olabilirler. Bu durum ise sizin eksikliklerinizle değil onların konuya bakış açılarından kaynaklanıyor olabilir.

NET SINIRLAR ÇİZİN

Başkalarıyla konuşurken "ben" olmaktan vazgeçmeyin. Onlarla kendi yaşamınızı paylaşırken sınırlarınız olduğunu belli edin. Kendinizden bahsetmek istemediğiniz veya fikir almak istemediğiniz anları, uygun bir dille karşı tarafa belirtin. Böylece karşıdaki kişi, sizin sınırlarınız olduğunu bilerek yorumlarını dile getirecektir.

KİŞİSEL OLARAK ALGILAMAYIN

Yaptığınız şeyi kontrol edebileceğinizi, ancak başkalarının ne yapacağını kontrol edemeyeceğinizi kabul edin. Dolayısıyla, ne yaptıklarını söylememeleri veya sormamaları gerektiğini bilseniz bile, bununla ilgili nasıl hissettiğinizi kontrol edebilirsiniz. Olması gerekip gerekmediğini değil, söylediklerine odaklanmaya çalışın.

GEREKLİ DURUMLARDA YOK SAYIN

Meslektaşınız veya komşunuz gibi kaçınamayacağınız ve medeni bir ilişki sürdürmeniz gereken bazı insanlar var. Hayatınıza karışırlarsa, kontrolden çıkmadıkça, belki de onlara aldırış etmemek en iyisidir.

ÖZEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Kişisel bilgileriniz, meraklı insanları harekete geçirir. Çünkü sizin hakkınızda bir şey öğrendiklerinde yorum yapmak veya sorgulamak isteyeceklerdir. Bu durumda sordukları soruları net cevaplar vermeyerek geçiştirebilirsiniz. Diyelim ki birisi "Neden hala bekarsın?" diye sordu. "Endişelenmen ne kadar tatlı" diye cevap verebilirsiniz. Sosyal medyaya erişimlerini kısıtlayarak bilgilerinizi kolayca alamadıklarından da emin olabilirsiniz.

KİBARCA CEVAP VERİN

Bazı durumlarda, insanlar kendi hayatlarından memnun olmadıkları için başkalarının hayatına müdahale ederler. Hayatınıza dahil olmak onların kendi hayatlarını daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu yüzden onlara empatik bir kulak vermek faydalı olabilir. Örneğin; "Neden bu kadar iyi bir adamdan boşandın?"sorusuna omuz silkip kibarca, "Pişman olduğunuz bir boşanma deneyiminiz oldu mu?" diye sorabilirsiniz.

ONLARLA GEÇİRDİĞİNİZ VAKTİ KISITLAYIN

Başkalarının yaşamlarıyla fazla meşgul bir insanla baş etmenin en basit yolu, onlarla etkileşiminizi azaltmaktır. Onlarla iletişim kurmaktan kurtulabilirseniz, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Böylece yaşamlarınıza müdahale edecek cümlelerden daha fazla uzakta durabilirsiniz.

KONUYU DEĞİŞTİRİN

Yalan söylemek daha sonra başınızı belaya sokabilir. Bu nedenle meraklı soruları yanıtlamaktan kaçınmanın en iyi yollarından biri konuyu değiştirmektir. Birisi size cevaplamakta rahat hissetmediğiniz bir şey sorarsa, odağı değiştirerek bir soruyu cevaplaması gereken kişinin kendisi olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, birisi "Hala çocuğunuz yok mu?" diye sorarsa "3 çocuğunuz olduğunu hatırlıyorum. Şu an kaç yaşındalar? olarak cevap verebilirsiniz.