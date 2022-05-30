İster ankastre ister tekli! Fırınınızı ilk günkü haline getirip, parlatıyor: Bir kaşığı yetiyor…

Kabartma tozu, sert kimyasallara alternatif olarak ev temizliğinin birçok bölümünde kullanılıyor. Temizlik uzmanları, kabartma tozunu "bir gece boyunca" bekleterek eşsiz bir fırın temizliği yapabileceğinizi belirtiyor.
Kabartma tozu, yüksek pH değeri sayesinde temizlik esnasında oldukça işe yarar. Temizlik için nazik bir aşındırıcı olan bu ürün, yağ gibi organik bileşikleri de kolaylıkla çözebilir. Kabartma tozunun mineral yapısı, sertleşmiş kalıntıları ovma gerektirmeden ve çizilmelere neden olmadan temizlik yapmanızı mümkün kılar.
Uzmanlar, özellikle nazik ve güvenilir bir temizleyici olan kabartma tozunun suyla karıştırıldıktan sonra bir macun kıvamına getirilerek kullanılmasını öneriyor. Hızlı sonuçlar için iki saat gibi bir sürede de etkisini görebilseniz de uzmanlar, fırın temizliği için gece boyunca bu karışım fırında bekletmenin daha etkili olacağını dile getiriyor.
Ayrıca kabartma tozu ve sirke solüsyonunu gece boyunca bırakmak da en iyi etkiyi gösterecek olan bir diğer alternatiftir.
NASIL UYGULANIR?
Bir temizlik tüyosu olarak kabartma tozu, su, beyaz sirke, sprey şişesi, lastik eldiven ve bir temizlik bezine ihtiyacınız bulunuyor.
İlk aşamada tüm fırın raflarını çıkarın ve bir lavaboda yıkamak üzere bir kenara kaldırın.
Yarım bardak kabartma tozu ve yarım bardak suyu sürülebilir bir macun elde edene kadar karıştırın. Fırınınızın içini tamamen kaplayacak şekilde bu macunu sürün. Bu aşamada ellerinizi korumak için mutlaka bir eldiven giymeyi unutmayın.
Macunu, herhangi bir şekilde ısıtma cihazlarına temas etmeden sürdüğünüzden emin olmanız önemlidir. Yalnızca fırın duvarlarındaki yağlı noktalara odaklanabilirsiniz. Macun, kirli yağı emdiği için renk değişimi ile kahverengiye dönecektir.
Uzmanlar, bu işlemin ardından "en az 12 saat" bu şekilde beklemesi konusunda öneride bulunuyor.
Bu işlemin ardından çıkardığınız fırın raflarını, iki saat boyunca sıcak suda bekletin, bulaşık deterjanı ile iyice yıkayın.
Bu macun şeklindeki karışım fırının içerisinde yeterince bekledikten sonra silmek için bir nemli bez kullanın. Çıkarılması zor kalıntılar üzerinde ise en etkili yöntem ise hafif bir spatula kullanımı olabilir. Bir sprey şişesine koyacağınız beyaz sirkeyi, fırınınızın iç kısmına püstükürtün ve silme işlemine devam edin.
Son olarak, temiz bir bezle fırını silin ve rafları geri koyun.Tam bir temizlik için, fırın kapağını açmayı ve tüm dış özellikleri silmeyi unutmayın.