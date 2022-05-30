İster ankastre ister tekli! Fırınınızı ilk günkü haline getirip, parlatıyor: Bir kaşığı yetiyor…

Kabartma tozu, yüksek pH değeri sayesinde temizlik esnasında oldukça işe yarar. Temizlik için nazik bir aşındırıcı olan bu ürün, yağ gibi organik bileşikleri de kolaylıkla çözebilir. Kabartma tozunun mineral yapısı, sertleşmiş kalıntıları ovma gerektirmeden ve çizilmelere neden olmadan temizlik yapmanızı mümkün kılar.

Kabartma tozu, sert kimyasallara alternatif olarak ev temizliğinin birçok bölümünde kullanılıyor. Temizlik uzmanları, kabartma tozunu "bir gece boyunca" bekleterek eşsiz bir fırın temizliği yapabileceğinizi belirtiyor.

Uzmanlar, özellikle nazik ve güvenilir bir temizleyici olan kabartma tozunun suyla karıştırıldıktan sonra bir macun kıvamına getirilerek kullanılmasını öneriyor. Hızlı sonuçlar için iki saat gibi bir sürede de etkisini görebilseniz de uzmanlar, fırın temizliği için gece boyunca bu karışım fırında bekletmenin daha etkili olacağını dile getiriyor.

Ayrıca kabartma tozu ve sirke solüsyonunu gece boyunca bırakmak da en iyi etkiyi gösterecek olan bir diğer alternatiftir.