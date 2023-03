İtfaiyeci kahraman kadınlar! Herkes yangından kaçarken onlar yangına koştu...

"KADIN PERSONEL SAYISININ ARTMASINI CANIGÖNÜLDEN İSTİYORUM"



16 yıldır Burdur İtfaiyesinde görev yapan Pınar Düzgün, "2007 yılında ilk geldiğimizde kadın itfaiyeci yoktu. O zamandan itibaren sayımız giderek artıyor. Her ne kadar erkek mesleği olarak görülse de şu an kadınların da görev yaptığını çok güzel bir şekilde görüyoruz. Kadınların elini attığı her şeyin güzelleştiğini itfaiyelerde de görebiliyoruz. Kadınların istedikten sonra her işi yapabileceğine inanıyorum. Burada birçok erkek personel ile çalışıyoruz. Kadın personel sayısının artmasını canıgönülden istiyorum" dedi.