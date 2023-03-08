İtfaiyeci kahraman kadınlar! Herkes yangından kaçarken onlar yangına koştu...

"MESLEK ZOR AMA BİR O KADAR DA ZEVKLİ" İtfaiye eri Sabriye İnce, "Kadın itfaiyeci olarak bu mesleğe başladığım zaman çevreden çok tepki aldık. Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz tarzında. Ama biz bu ön yargıyı kırmak için gelmiştik. Gerçekten de bunu başardığımızı düşünüyorum. İki yıldır çıkan orman yangınları olsun, deprem olsun hepsinde sahada olmaktan gurur duyuyoruz. Meslek zor ama bir o kadar da zevkli" diye konuştu.

"HERKES YANGINDAN KAÇARKEN BİZ YANGINA KOŞUYORUZ" Büşra Üstünbaş ise yaptığı açıklamada, "Bu mesleğe 6 yıl önce başladım. Öncelikle ailemden çok tepki aldım. Başta herkes can güvenliğimi düşündüğü için istemedi ama onlara tek bir şey söyledim. Herkes yangından kaçarken biz yangına koşuyoruz. Bizim için insan, hayvan fark etmeksizin bir can bir candır. Tüm kadınların gerçekten bu mesleği icra edebileceklerini düşünüyorum. Çünkü kadınlar olarak biz dik durduk ve durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BABA MESLEĞİNİ SEÇİP ONUN İZİNDEN GİTTİ



Babası ile aynı mesleği seçen Zeliha Kaya açıklamasında, "Bu mesleği seçmemdeki en büyük etken babamdı. Yaşadığı olaylar, kurtardığı canlar bana çok güzel bir örnek oldu. Bütün kadınların bu mesleği yapabileceğine inanıyorum. Çünkü bir kadın her şeyi yapabilir. İlk başlarda babamın da korkuları vardı. Çünkü kendisi bu işin içinde olduğu için zorluklarını biliyor, o yüzden korkuyordu. Ama ben bu mesleğe başlayınca arkamda durdu" ifadelerine yer verdi.

DEPREMZEDE AİLESİNİ BIRAKTI GÖREVE KOŞTU



Hataylı itfaiye personeli Simge Avşar, 6 Şubat'ta meydana gelen depreme ailesiyle birlikte yakalandı. Ailesini güvenli bir alana yerleştirdikten sonra göreve koşan Avşar konuşmasında, "Bu mesleği seçerken daha önce yaptığım bir branşım vardı, güreşçiydim. Bu zorluklar hoşuma gidiyordu. Bir branşın zor olmasını seviyorum. Kadınlar yapamaz demeleri hoşuma gidiyordu. Aynı şekilde bu meslek için de aynı şeyleri söylediler. Ama bu da hoşuma gitti, bu mesleği de sevdim. Bir canı kurtarmak, doğadaki yangını söndürmek gurur veren şeyler ve bunları severek yapıyoruz. Ben Hataylıyım. Hatay'da meydana gelen depremin ardından ailemi güvenli bir alana aldıktan sonra tekrardan buraya gelip mesleğimizi icra etmeye devam ediyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Biz kadınlar her şeyin üstesinden gelebilecek kapasitedeyiz. Bu vesile ile tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.