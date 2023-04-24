İyot Hangi Besinlerde Bulunur? İyot Nelerde Var, En Çok Neyde Bulunur?

Saç ve cilt sağlığından, bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar yararı olan iyot hangi besinlerde bulunur diyenler olabilir. Hangi gıdaların iyot bakımından zengin olduğunu öğrenmek isteyenler, iyot nelerde var diye merak edebilir. İyot neyde var diyenler için bu mineral, deniz mahsulleri ile bazı sebze ve baklagillerde bulunur. İyot en çok hangi meyvede var sorusunun yanıtı ise muz ve çilektir. İyot nedir ve ne işe yarar? İşte detaylar…

İyot Hangi Besinlerde Bulunur?

İyot, kararlı halojenler arasında yer alır ve doğada katı halde bulunan bir bileşiktir. Suda kolay bir biçimde çözünür. Bu nedenle deniz ve okyanuslarda bol miktarda bulunur. İyotun ana kaynağı ise bir asit tuzu olan iyodattır. Hormonların dengelenmesi için gerekli olan bir elementtir. Halihazırda insan bedeninde eser miktarda bulunur.

Sadece deniz ve okyanus suları değil, aynı zamanda toprak ve bitkiler de iyot içerir. Yeryüzündeki iyot miktarı ise toprağın kimyasal bileşimi, yağmur miktarlarındaki değişim ve söz konusu bölgenin denize olan konumu gibi farklı etkenlere bağlıdır. Toprakta ve deniz suyunda bulunan iyota, bu iki kaynaktan elde edilen besinlerde de rastlanır. Sağlık için oldukça önemlidir ve aşağıdakilerde yüksek oranda bulunur.

Deniz mahsulleri (istiridye, ton balığı, orkinos, istiridye, midye, mezgit vb.)

Süt ve süt ürünleri (yoğurt ve peynir)

Yumurta

Kırmızı et, karaciğer

Ispanak, kabak, sarımsak, pazı, patates, kuru fasulye, soya fasulyesi, şalgam

Muz, çilek, kuru erik, kızılcık

Deniz yosunu

Himalaya tuzu

İyotlu sofra tuzu

Konserve mısır

Pirinç

Yulaf

Makarna

Beyaz ekmek

Baklagiller

Maden suyu

İyot Eksikliğinde Ne Olur?

Çocukluktan itibaren her bireyin, tüm vitamin ve mineralleri ideal oranda alması gerekir. İyot da bunlardan biridir ve eksikliği söz konusu olduğunda çeşitli rahatsızlıklar baş gösterir. Guatr, hipotiroidi, tiroit nodülü, yorgunluk, kabızlık, kaslarda zayıflık, ciltte kuruluk, kas ve eklemlerde ağrı, kalbin yavaş çalışması, çocuklarda büyüme ve zeka geriliği gibi sorunlar meydana gelebilir. İyot elementinin faydaları ise şu şekilde sıralanabilir;

Tiroid bezinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve hormon salınımının düzgün bir biçimde gerçekleşmesini sağlar.

Meme kanseri ile prostata karşı korur.

Radyasyonun zararlı etkilerini en aza indirmeye çalışır.

Çocukların zihinsel gelişiminde rol oynar.

Beyin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

Kaygı bozukluğu ve depresyon ile savaşır.

Metabolizmanın çalışmasını hızlandırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Saç dökülmesine karşı korur ve cilt kuruluğunu önler.

Kadın ve erkeklerde üreme sağlığını destekler.