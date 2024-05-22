Jandarmanın tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni! "Vatanını çok seven görevini en iyi yapandır"

Asayiş ve trafik alanlarındaki timlere uluslararası platformda kabul gören güvenli ve ileri sürüş teknikleri kursu verdiklerini anlatan Torca, "Kurslarda yılda yaklaşık 300 jandarma personelini yetiştiriyoruz. Okulumuza gelen kursiyerler beni ilk gördüklerinde çok şaşırıyor. Hatta görüp de şaşırmayan yok desem yeridir." ifadesini kullandı.

Torca, bir kadının motosiklet sürücü eğitmenliği yapmasının, Jandarma Genel Komutanlığında görevli diğer kadın personel için de büyük bir motivasyon ve gurur kaynağı olduğuna inandığını belirtti. Jandarma Genel Komutanlığında ilk ve tek kadın motosiklet eğitmeni olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Torca, şunları kaydetti:

"Vatanını çok seven, görevini en iyi yapandır. Vatanı sevmenin kadını erkeği olmaz. Çok sevdiğim mesleğimde, çok sevdiğim görevi yapıyorum. Kadın olmak hayallerimizin önüne geçmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olan Milli Mücadele'de pay sahibi olan Kara Fatma, Halime Çavuş, Nene Hatun ve ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen gibi Türk kadınına imkan verildiği zaman neler yapabileceğinin bir kanıtı ve örneği olmak beni ayrıca gururlandırıyor."