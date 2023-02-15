Jandarmayı durdurup depremzedeler için kumbarasını verdi

Aksarayda 8 yaşındaki bir çocuk, devriye gezen jandarmaları görünce araçlarını durdurdu. Kumbarasında biriktirdiği tüm parasını poşete koyan Ahmet Eymen, jandarmalardan bu parayı depremzedelere götürmesini istedi.

İHA Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:30 PAYLAŞ ABONE OL

Duygulandıran olay Aksaray'ın merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ailesi ile birlikte yaşayan Ahmet Eymen Bağcı (8) televizyondan izlediği deprem bölgesindeki haberlerden etkilenerek harçlıklarından biriktirdiği kumbarasındaki parasını bir poşete koyarak dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir ekip aracını gören minik Ahmet Eymen, jandarma aracını durdurarak elindeki para dolu poşeti uzattı. Jandarma ekiplerinden paraları deprem bölgesine göndermesini isteyen Ahmet Eymen, herkesi duygulandırdı. Paraların bölgeye ulaştırılması için çocuğun elinden alan jandarma ekipleri, çocuğa çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti.