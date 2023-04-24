K Vitamini Nelerde Var? En Çok K Vitamini Hangi Besinlerde, Sebzelerde ve Meyvelerde Bulunur?

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K Vitamini Nelerde Var?

K vitamini, sağlıklı bir yaşam sürmek adına alınması gereken önemli minerallerden biridir. Her insan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen oranda K vitamini almak zorundadır. Bu kapsamda alınması gereken K vitamini seviyesi erkekler ve kadınlar için farklı orandadır. Kadınlar için ihtiyaç duyulan K vitamini 90 mcg iken erkeklerde bu oran 120 mcg'dir.

K vitamini ile ilgili üzerinde durulması gereken konulardan biri de hangi besin kaynaklarında bu vitaminin bulunduğudur. Vücudun günlük K vitamini ihtiyacını karşılamak için bol miktarda aşağıdaki besinleri tüketmeniz tavsiye edilir.

Brokoli, pazı, ıspanak, lahana, şalgam, maydanoz ve hindiba gibi bitki türleri

Domates

Fasulye, bezelye ve soya

Beyaz ve kırmızı et

Böbrek ve ciğer gibi sakatat türleri

Yumurta, peynir gibi süt ürünleri

K2 Vitamini En Çok Hangi Meyvede ve Sebzelerde Var?

K vitamini, yeşil renkli sebzelerin hemen hepsinde bulunur. Günlük ihtiyaç duyulan oranda K vitamininin alınmaması halinde çeşitli rahatsızlıklar söz konusu olacaktır. K vitamininin yeterli miktarda alınmaması halinde kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalık ortaya çıkacaktır. Ayrıca vücutta kolay kanama ve osteoporoza gibi hastalıklar da görülebilir. Bu hastalıklarla karşılaşmamak adına dengeli beslenme alışkanlığı kazanılmalıdır.