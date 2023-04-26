Kabak Buzlukta Nasıl Saklanır? Yeşil Çiğ Kabak Dondurucuya Konur Mu, Dolaba Nasıl Atılır?

Kabak buzlukta nasıl saklanır konusu, aslında bir nevi kabağın besin değerini korumasını ifade etmektedir. Bu sayede ürün buzluktan çıkarıldığı anda tüketime hazır olacaktır. Dolayısıyla ürünün bozulması gibi bir durum söz konusu değildir. Çeşitli yöntemler ile Kabak buzluğa nasıl atılır sorusunu cevaplayabiliriz. Büyüklerimiz genelde bu konunun ehlidir. Yine büyüklerimize danışarak çiğ Kabak derin dondurucuya konur mu, Kabak buzdolabında saklanır mı sorularını açıklayabiliriz.

Kabak Buzlukta Nasıl Saklanır?

Bitkilerin, yemeklerin ya da yiyeceklerin saklanması konusunda büyüklerimizin bilgisi gerçekten çok iyidir. Geçmiş zamanlarda bu tür besinleri saklama yöntemi genelde dondurma işlemi olmuştur. Ürün donduğu takdirde besin değerini kaybetmiyor ve besinin bozulması da söz konusu olmuyor. Bu işlem genelde mevsimi gelen her besin için yapılmaktadır. Örneğin patlıcan közlenir, bir poşete konulur ve buzluğa atılır. Bu işlem sayesinde patlıcan mevsimi geçse bile buzluğa atılan patlıcan çözündürülür ve istenilen yemekler yapılır. Patlıcan hiçbir besin kaybı yaşamaz. Küflenmez ya da kurtlanmaz. Aynı durum kabak için de geçerlidir. Kabağın besin değerleri bozulmasın diye saklama türleri vardır.

Yeşil Çiğ Kabak Dondurucuya Konur Mu?

Kabak mevsimi yazındır. Yazın toplanan kabaklar bazen hemen tüketilmek için bazen de kışa hazırlık olması için ayrılır. Kabağın dondurulma işlemi kışa hazırlık tarafını kapsamaktadır. Tabii tek bu nokta da ele almak olmaz. Fazla kabağınız varsa ve hemen tüketmeyecekseniz, kabağınızı dondurucuya koyabilirsiniz. Dolayısıyla yeşil çiğ bir kabak dondurucuya konur mu sorusuna evet cevabını vermemiz mümkündür. İlk olarak yeşil çiğ kabak dondurucuya atılmadan önce bir güzel yıkanır. Kirlerinden arındırılan kabağın daha sonra bir güzel suyunun çekmesi sağlanır. Yani kabağın kuruması sağlanır. Son olarak da kabak doğrama işlemine geçilir. Burada kabağı nasıl keseceğiniz size kalmıştır. Çeşitli şekillerde kabağınızı doğrayabilir ve derin dondurucuya ya da buzluğa atabilirsiniz.

Kabak Dolaba Nasıl Atılır?

Çeşitli doğrama teknikleri ile kabağınızı dolapta muhafaza edebilirsiniz. Örneğin yıkadığınız ve daha sonra kuruttuğunuz kabaklarınızı rendeleyebilirsiniz. Rendeledikten sonra kabağınızı poşetlere koyabilirsiniz ve dolapta muhafaza edebilirsiniz.

Kabağın diğer bir doğranış şekli genelde yemeklerde kullandığımız şekildir. Kabağı dörde bölebilir ve o şekilde doğrayabilirsiniz. Daha sonra poşete istediğiniz miktarda kabağı koyabilir ve dolaba atabilirsiniz.

Genelde kabağı kızartırken kullandığımız bir şekil vardır. Bu şekil kabağın halka halka kesilmesinden oluşur. Halka halka kesiğiniz kabakları istediğiniz miktarda poşetlere doldurabilirsiniz. Daha sonra poşetteki kabaklarınızı buzdolabına atabilirsiniz.